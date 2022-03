Il rendering della Kia EV6 a 3 porte la rende ancora più sportiva

È stato pubblicato un rendering della Kia EV6 a tre porte che per quanto infattibile sicuramente ne enfatizza l'aspetto sportivo.

Fresca di titolo di Car Of The Year 2022, la Kia EV6 si è fatta certamente apprezzare per il suo design futuristico e movimentato, e per le sue doti di guida dinamiche inaspettate su una vettura del genere, soprattutto per quanto riguarda l’allestimento GT Line con doppia propulsione da 325 CV e l’ancor più potente GT da ben 585 CV.

Per questo c’è chi ha immaginato una Kia EV6 a tre porte, con un rendering che non fa che enfatizzare l’aspetto sportivo dell’elettrica coreana.

Kia EV6: con le 3 porte è più dinamica

Le carrozzerie a tre porte, un tempo molto diffuse soprattutto sulle compatte, sono da molti rimpiante. Venivano infatti apprezzate perché rendono l’aspetto della vettura più snello e aerodinamico, meno “classicheggiante” rispetto alle più comode vetture a cinque porte. Questo avviene anche sul rendering della Kia EV6 pubblicato da X-Tomi Design.

Il grafico ha sicuramente utilizzato come base la più potente Kia EV6 GT, caratterizzata da un rosso acceso come tinta per la carrozzeria, e da dettagli specifici come i minigonne ribassati e un design diverso per il paraurti. La linea appare subito più orientata al mondo delle alte prestazioni, e l’auto sembra leggermente più corta di quella in commercio.

Il tetto ha una linea più dritta che si congiunge meglio al lunotto posteriore, mentre grande risalto ha la cromatura nera che parte dai minigonne e si alza seguendo la line a di cintura fino a confluire nel gruppo ottico posteriore, fin da subito tratto distintivo della EV6. X-Tomi ha però aggiunto altri dettagli, come per esempio un design nuovo per i cerchi che sono a cinque razze doppie, cromatico, e con il logo Kia (curiosamente quello con la vecchia grafica) cerchiato di rosso.

Ad ogni modo, qui non ci sono dubbi: la Kia EV6 a tre porte rimarrà solo un rendering, in quanto forse nemmeno avrebbe troppo senso, su un’auto che fa dell’abitabilità interna e la valorizzazione degli occupanti uno dei suoi punti di forza, accorciare il passo e togliere due porte.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Vi invitiamo a seguirci anche su Google News cliccate qui sotto per l’iscrizione gratuita!