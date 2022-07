Kia XCeed 2022 si presenta ora con un nuovo design esterno più sportivo e contemporaneo, un abitacolo ancor più sofisticato ma, soprattutto, con l’introduzione dell’allestimento GT-line offre una nuova anima votata alla massima sportività, alla pari di quanto già visto con Ceed GT.

La nuovaXCeed, oltre agli interventi mirati a livello stilistico, si propone con una gamma propulsori super efficiente che include powertrain mild hybrid, plug-in hybrid e GPL. Kia, intervenendo sul design esterno e con le modifiche apportate agli interni, ha voluto enfatizzare la natura di sportiva urbana di XCeed per differenziarla e renderla ancora più distintiva all’interno della grande famiglia Ceed.

L’introduzione, per la prima volta dell’allestimento sportivo GT-line abbinato ai motori Mild Hybrid, garantisce il giusto mix tra elementi estetici sportivi dedicati ed efficienza di marcia. Questa versione sportiva, è dedicata a coloro i quali non vogliono scendere a compromessi anche alle voci stile e comfort. Versione di riferimento della gamma XCeed, GT-line sfida le aspettative con il suo design sportivo e inconfondibile.

Nuova XCeed si contraddistingue nel suo segmento per essere una delle proposte più high-tech, grazie alle tecnologie di ultima generazione relative alla sicurezza, connettività e infotainment che la rendono, anche nell’ampio panorama di vetture del brand coreano, un modello di punta.

In ossequio al ruolo ben definito di Sustainable Mobility Solutions Provider, Kia propone sul mercato nuova XCeed con un’ampia gamma di powertrain altamente efficienti ed elettrificati per soddisfare qualsiasi esigenza. XCeed nella versione Plug-in Hybrid (PHEV), con pacco batteria ricaricabile, garantisce un’autonomia completamente elettrica di 48 km nel ciclo misto, equivalenti a ben 60 km di guida in città. L’offerta motori prevede anche propulsori a basso consumo di carburante in versione sovralimentata mediante turbocompressore a bassa inerzia abbinati a sistemi mild-hybrid, che fanno di XCeed il crossover ideale per lo stile di vita dell’automobilista contemporaneo.

Kia XCeed 2022: design

Elegante, distintiva e moderna, nuova XCeed evolve nella scia dell’iconico design. Il frontale della nuova Kia XCeed presenta fari a Led specifici, un’evoluzione del design della griglia, del paraurti anteriore ed un innovativo convogliatore d’aria. Per ridurre la resistenza aerodinamica e quindi i consumi d’energia, i fendinebbia sono stati integrati nei nuovi gruppi ottici a Led, liberando spazio e permettendo elaborazioni delle forme atte a incanalare i flussi d’aria per migliorare l’efficienza del veicolo.

Nuova XCeed poggia nelle versioni più esclusive su cerchi in lega da 18 pollici progettati appositamente per sottolineare il suo spirito da crossover sportivo. In abbinamento ai cerchi da 18 pollici si possono avere pneumatici 235/45 R18 ad elevate prestazioni grazie a mescole specifiche, per offrire più tenuta laterale.

Alla vista posteriore, gli aggiornamenti hanno riguardato un nuovo diffusore d’aria con una piastra nera lucida e un raffinato “exhaust-look” delle sedi degli scarichi per una connotazione sportiva distintiva della gamma XCeed. Alla vista laterale spicca il cofano relativamente lungo della XCeed, dai montanti a oltre le ruote anteriori, che esalta la silhouette sportiva e protesa allo scatto. La linea del tetto, dall’andamento fortemente inclinato fino al portellone posteriore fastback, enfatizza l’aspetto dinamico per un look da crossover-coupé.

Il passo è rimasto lo stesso degli altri modelli della gamma Ceed, mentre gli sbalzi anteriori e posteriori sono aumentati, rispetto alla berlina, di 25 mm all’anteriore (a 905 mm) e 60 mm al posteriore (a 840 mm). Le portiere anteriori sono le medesime della berlina a 5 porte.

Alla vista posteriore, i fanali a Led disegnano una firma luminosa sottile e altamente tecnica che, vista da determinate angolazioni, sembra protendersi in avanti. Le linee fortemente marcate che si diramano orizzontalmente sul portellone e sul paraurti posteriore contribuiscono a conferire alla nuova XCeed una presenza su strada più imponente e sicura.

L’importante altezza da terra della meccanica e le forme personali della nuova XCeed rappresentano degli appeal innegabili per gli estimatori dell’iconico crossover di Kia. L’altezza da terra dell’XCeed è di ben 184 mm, 44 mm in più rispetto alla Ceed berlina a cinque porte. I parafanghi e i sottoporta, insieme ai mancorrenti sul tetto in tinta cromo satinato, contribuiscono a una immagine forte e pronta a qualsiasi evenienza.

Kia XCeed 2022: allestimento GT-line

L’introduzione dell’allestimento GT-line aumenta l’appeal sportivo di XCeed, elevandola a livelli completamente inediti, grazie all’aspetto rinnovato ma soprattutto ad una esperienza di guida decisamente più emozionale e coinvolgente. L’allestimento GT-line si rivolge a chi non rinuncia alle prestazioni ma pretende sempre sicurezza e funzionalità, automobilisti che amano guidare sia con il cuore che con la testa.

La nuova versione della GT-line presenta una serie di dettagli sportivi che la differenziano dal modello normale. Il design affilato dell’iconico tiger nose incornicia una nuova griglia anteriore mentre una presa d’aria inferiore dall’accento sportivo, unitamente al rivestimento del paraurti laterale, conferiscono un aspetto più aggressivo al frontale. I deflettori d’aria rifiniti in cromo scuro aiutano a convogliare i flussi per ridurre la resistenza e migliorare l’efficienza aerodinamica. Nella parte posteriore, le nuove luci posteriori a Led di forma esagonale abbinate ad un design a nido d’ape e un diffusore sportivo in tinta con la carrozzeria completano gli aggiornamenti stilistici, distinguendo XCeed GT-line da qualsiasi altra vettura sulla strada.

Il nuovo modello viene offerto con raffinati cerchi in lega da 18 pollici disegnati per esaltare l’aspetto atletico, mentre i sottoporta in tinta con la carrozzeria, i mancorrenti sul tetto nero lucido e le calotte specchietti incrementano ulteriormente sportività e dinamicità.

La gamma colori prevede ben 12 tinte carrozzeria, a seconda delle specifiche, inclusi tre nuovi colori fortemente distintivi: Lemon Splash, Celadon Spirit Green e Yuca Steel Grey.

Gli interni

L’abitacolo della nuova XCeed combina uno stile moderno con funzionalità premium a partire dalla console centrale orientata verso il guidatore. La posizione di guida dominante e l’altezza da terra maggiore rispetto ad una berlina convenzionale, elevano XCeed ad un livello diverso di comfort, assicurando una migliore visuale sulla strada e sui suoi utenti.

Il sistema di infotainment touchscreen “fluttuante” svetta sulla plancia mentre la parte inferiore è strutturata con una serie di pulsanti, manopole e interruttori touch per controllare il volume dell’audio, il riscaldamento e la ventilazione. Altamente ergonomici nella disposizione e nella funzionalità, questi comandi sono stati ridisegnati per migliorare l’interazione e consentire ai conducenti di apportare modifiche rapide senza distogliere lo sguardo dalla strada.

La nuova Kia XCeed è dotata di innovativi stilemi grafici destinati al quadro strumenti digitale Supervision da 12,3 pollici, strettamente collegati alle modalità di guida del veicolo. Il tunnel centrale è rifinito in nero lucido come il nuovo specchietto retrovisore sottile con bordo a cornice, migliorato sia nella forma che nella funzionalità.

Tutto l’abitacolo è rifinito con ricercati materiali morbidi al tatto. Il cruscotto in cromo satinato aumenta la sensazione di eleganza e raffinatezza anche nel più piccolo dettaglio. Vi è la possibilità di scegliere tra diverse tipologie di rivestimenti per i sedili: tessuto, scamosciato, pelle sintetica o vera pelle.

La versione GT-line si distingue negli interni per i forti accenni che esaltano la sensazione di elevata sportività, tra cui un volante tagliato nella parte inferiore come sulle auto d’impostazione più racing, il rivestimento del cielo in colore nero, il pomello del cambio in pelle traforata e sedili esclusivi GT.

Con una lunghezza totale di 4.395 mm, la nuova Kia XCeed è 85 mm più lunga della Ceed berlina a cinque porte e 120 mm più compatta della Sportage. L’altezza massima del tetto di 1.495 mm la pone 48 mm sopra Ceed e 155 mm sotto Sportage, garantendo un baricentro più basso a tutto vantaggio della dinamica e della stabilità per una guida più reattiva.

Nuova Kia XCeed 2022 offre un ampio spazio interno per gli occupanti anteriori e posteriori. Con il punto dell’anca per ciascun sedile elevato fino a 44 mm rispetto a quello della berlina Ceed, la posizione di guida rialzata facilita anche l’ingresso e l’uscita delle persone. La forma a mezzaluna della superficie vetrata e la linea del tetto fastback offrono ai passeggeri posteriori un ambiente più luminoso e arioso con più spazio per la testa rispetto ad altri competitors nella classe dei crossover compatti.

La capacità del bagagliaio della nuova Kia XCeed è di 426 litri (VDA) e con i sedili posteriori ripiegati, la capacità del bagagliaio aumenta a 1.378 litri. La versatilità è inoltre assicurata dai sedili posteriori ribaltabili e dal portellone posteriore Smart Power con regolazione dell’altezza in apertura.

Motorizzazioni: un’offerta completa per tutte le esigenze

La nuova Kia XCeed si muove grazie a una gamma motori davvero completa e poco energivora, turbo ma anche aspirata, con tecnologia mild-hybrid ma anche plug-in per beneficiare di una cospicua mobilità a zero emissioni.

Nella rinnovata gamma XCeed sono disponibili tre motori turbo a iniezione diretta di benzina (T-GDi). Il motore T-GDi a tre cilindri da 1,0 litri fornisce 120 CV e 172 Nm di coppia, equipaggiato con il sistema GPL, mentre il motore T-GDi a quattro cilindri da 1,5 litri in configurazione mild hybrid sviluppa ben 160 CV e 253 Nm di coppia

Per chi percorre regolarmente lunghe distanze invece, nuova XCeed è disponibile con un propulsore diesel supportato da tecnologia MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle). Questo motore diesel da 1,6 litri che dispone di 136 cavalli e una coppia rilevante di ben 320 Nm può essere abbinato a un cambio manuale a sei marce o a doppia frizione a sette rapporti.

Il sistema MHEV integra la coppia erogata dal motore termico con la potenza di una compatta batteria ai polimeri di ioni di litio da 48 volt, ora disponibile per l’intera famiglia di modelli. L’introduzione della tecnologia mild-hybrid nella gamma XCeed aggiornata riduce le emissioni di CO2 fino al 10% (NEDC 2.0, ciclo combinato), a seconda della carrozzeria, della trasmissione scelta, della potenza del motore e delle specifiche del veicolo. È importante sottolineare che l’adozione della tecnologia MHEV migliora l’efficienza dei consumi mantenendo le medesime prestazioni.

Nuova XCeed può avere il cambio manuale intelligente (iMT) che interagisce con il sistema EcoDynamics+. Il sistema iMT funziona con il Mild-Hybrid Starter-Generator (MHSG) per spegnere il motore quando il veicolo si ferma per inerzia. Nella modalità di guida “Eco” predefinita di XCeed, consente anche brevi intervalli di marcia “a motore spento” fino a 125 km/h (77 mph) di velocità massima, riattivandosi immediatamente quando il conducente preme il pedale dell’acceleratore, del freno o della frizione. Il sistema contribuisce al miglioramento complessivo dell’efficienza e riduce le emissioni di CO2 di circa il 3% in condizioni di guida reali.

Nella nuova XCeed è disponibile anche l’opzione ibrido plug-in (PHEV) che combina un pacco batteria ai polimeri di litio da 8,9 kWh, un motore elettrico da 44,5 kW e un efficiente motore termico aspirato a iniezione diretta GDI a quattro cilindri della serie “Kappa” da 1,6 litri. Abbinato a un cambio a doppia frizione a sei marce (6DCT), la versione PHEV dispone di 141 cv e 265 Nm con un’autonomia completamente elettrica di 48 km, pari a 60 km di guida in città. Ideale per la maggior parte dei trasferimenti giornalieri.

ll cambio manuale a sei marce è disponibile sulle varianti benzina da 1.0 e 1.5 litri e sui modelli diesel da 1.6 litri; il cambio a doppia frizione a sette marce DCT è disponibile invece per i 1.6 e 1.5 litri turbo benzina T-GDi, così come per l’1.6 litri diesel. La versione ibrida plug-in da 1,6 litri XCeed è invece disponibile solo con il cambio a doppia frizione a sei rapporti.

Il sistema Drive Mode Select di Kia consente ai conducenti di personalizzare la propria esperienza di guida regolando la forza sul volante, la reattività del pedale acceleratore e, per i modelli dotati di trasmissione a doppia frizione, le risposte del cambio. Con una scelta tra le modalità “Eco”, “Normal” e “Sport”, i conducenti possono selezionare la modalità Sport per migliorare leggermente i tempi di risposta in accelerazione e adattare lo sterzo per offrire un peso aggiuntivo e risposte più decise agli input del guidatore, mentre la modalità Normal consente al guidatore di massimizzare il potenziale legato al comfort per viaggi all’insegna del massimo relax. Infine, la modalità Eco è progettata per ridurre l’impegno del motore e, conseguentemente, aumentare l’efficienza alla voce consumi carburante.

High-tech per infotainment e connettività

Ogni singolo sistema è stato progetto e introdotto su XCeed per rendere la guida più sicura e meno stressante, garantendo al contempo una totale facilità d’uso. Il nuovo sistema di navigazione touchscreen da 10,25 pollici della nuova XCeed, in dotazione di serie su tutte le versioni, è dotato di connessione multipla Bluetooth di serie, che consente agli occupanti di collegare due dispositivi mobili contemporaneamente, mentre sono standard anche le funzionalità Android Auto e Apple CarPlay.

Per quanto riguarda il cruscotto vi è la possibilità di scegliere un quadro strumenti Supervision da 12,3 pollici, completamente digitale, che beneficia di una serie di nuovi stilemi grafici che cambiano in risposta alla modalità di guida selezionata: Eco, Normal o Sport. Il display digitale 1920×720 ad alta definizione, permette di visualizzare i quadranti con grande nitidezza e un display multifunzione con le indicazioni per la navigazione, le informazioni audio, i dettagli sul viaggio e gli avvisi di diagnostica del veicolo. Ovviamente a corollario di tutto ciò non mancheranno le notifiche pop-up legate alle varie tecnologie di sicurezza attiva e di assistenza alla guida.

Tutti gli allestimenti della nuova gamma XCeed saranno dotati di serie dell’ultima versione di Kia Connect, un sistema che collega gli utenti al mondo circostante, fornendo informazioni preziose tramite il touchscreen dell’auto o tramite l’app Kia Connect. Dotato di servizi Kia Live è accessibile dal sistema di infotainment. Kia Connect utilizza la propria scheda eSIM, il cui traffico è gratuito per i primi 7 anni, per recuperare e aggiornare i dati in tempo reale durante gli spostamenti, comprendenti informazioni sul traffico in tempo reale, previsioni meteorologiche, punti di interesse e dettagli su potenziali parcheggi (inclusi prezzo, posizione e disponibilità).

Debutta una nuova funzione denominata Sport. Permette di seguire la propria squadra del cuore anche quando si è in movimento. I punteggi in tempo reale e i momenti salienti del gioco vengono aggiornati ogni minuto sullo schermo centrale, per consentire a tutti gli occupanti di rimanere informati con un solo colpo d’occhio. La videata sullo schermo centrale può essere personalizzata aggiungendo le squadre preferite per una rapida informazione e può anche mostrare la classifica del campionato.

Nuova XCeed può essere arricchita anche con dotazioni superiori atte a migliorare ulteriormente comfort e piacevolezza d’uso: sistema audio JBL Premium con tecnologia Clari-Fi; climatizzazione a due zone; volante, specchietti, parabrezza e sedili tutti riscaldabili, questi ultimi anche ventilati. Nuova XCeed dispone di porte USB di tipo C per i passeggeri anteriori e posteriori con capacità di ricarica rapida.

Nuova XCeed debutta sul mercato italiano dal mese di settembre con un listino prezzi a partire da 27.500 €

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.