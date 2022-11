Kit invernali antighiaccio per auto: i 6 accessori indispensabili

Kit invernali antighiaccio per auto sono quei i prodotti che ci servono nei momenti più delicati, come ad esempio la mattina quando fa molto freddo. Dato che ci è capitato di esserne sprovvisti, e abbiamo detto “mai più!”, ecco che abbiamo selezionato per quelli che a nostro avviso sono i migliori prodotti per qualità e prezzo, per non dover subire mai più i disagi delle temperature invernali.

Kärcher EDI 4 Sghiacciatore per vetri a batteria per sghiacciare rapidamente il parabrezza senza fare fatica

Un vero e proprio colpo di genio. Il raschietto elettrico EDI 4 mette finalmente fine al faticoso compito di raschiare via il ghiaccio un po ‘alla volta. Con il suo disco rotante e le sei robuste lame in plastica, il raschiaghiaccio rimuove anche il ghiaccio ostinato dal parabrezza dell’auto senza sforzo con un solo movimento.

Se l’EDI 4 è in modalità standby, applicare una leggera pressione dall’alto per far iniziare a ruotare il disco di rimozione e il ghiaccio verrà via come per magia. Se le lame si consumano, il disco di rimozione può essere sostituito senza attrezzi, essendo disponibile come pezzi di ricambio.

Il design moderno e compatto del raschietto, insieme alla copertura protettiva, lo rendono facile da maneggiare e riporre. Una carica della batteria è sufficiente per diverse applicazioni. Il LED integrato lampeggia quando il dispositivo deve essere ricaricato.

Disponibile su Amazon con Spedizione Prime.

Mafra Not Ice Power Deghiacciante Liquido ad Effetto Immediato

Le basse temperature possono causare disagi e seri problemi ad una circolazione sicura, Mafra Not Ice Power Deghiacciante Liquido ad Effetto Immediato deve far parte del vostro kit invernale antighiaccio per auto perchè è il prodotto capace di risolvere totalmente questo genere di inconvenienti.

Ma-Fra Not Ice è in grado di sciogliere il ghiaccio anche alle temperature più basse, donando ai cristalli lucentezza e visibilità immediata ed è caratterizzato da una fragranza profumata.

Attenzione, perchè Ma-Fra Not Ice, inoltre, può essere usato anche a scopo preventivo. Infatti la sua applicazione sulla parte soggetta a congelamento previene la formazione del ghiaccio. Inerte su guarnizioni e spazzole, Ma-Fra Not Ice non lascia residui e pertanto non unge i vetri.

Disponibile su Amazon con Spedizione Prime.

JTENG Raschietto per Ghiaccio

Questo raschietto per ghiaccio è realizzato con un materiale di alta qualità in plastica resistente e stabile, da tenere nel proprio kit invernale antighiaccio per auto. Tale materiale assicura una particolare durevolezza nell’uso ed è altamente resistente.

Il raschietto per ghiaccio JTENG raschia e rimuove delicatamente il ghiaccio con quattro funzioni principali: rimozione neve, sbrinamento, raschiatura, protezione tergicristallo. Il raschietto per ghiaccio manico in gomma con funzione antiscivolo. Disegno ergonomico, disegno curvo, presa comoda, facile da usare e poco faticoso.

Disponibile su Amazon con Spedizione Prime.

Copri Parabrezza Magnetico per Ghiaccio e Neve

Il telo di protezione Viedouce è un copri parabrezza antighiaccio magnetico molto economico, con il colore nero da tenere esternamente per rende più facile lo scioglimento della neve da parte del sole. E’ sicuramente indispensabile nei kit invernali antighiaccio per auto, ma non solo: invertendolo, si può usare in estate tenendo il colore argento verso l’esterno.

E’ dotato di 7 magneti e 2 ganci che permettono di tenerlo teso anche di vento forte, mentre 2 alette laterali permettono di chiudere il telo all’interno delle portiere in modo che non venga rubato. In materiale waterproof, il bordo è ricucito con una fascia protettiva. Dimensioni: 210 cm*120 cm

Disponibile su Amazon con spedizione gratuita Prime, ad un prezzo decisamente interessante.

Torcia Lampada Frontale LED 2000LM

Non è necessario pensare di rimanere fermi la notte su una strada poco trafficata, al buio. Nei kit invernali antighiaccio per auto inseriamo anche questa torcia frontale perchè le giornate sono corte e se c’è un problema, con questa torcia vedrete benissimo ma soprattutto avrete le mani libere.

Ovviamente è adatta all’uso anche in diversi sport, per chi pratica la sera. E’ dotata di due batterie ricaricabili da 3.7 V 2200m Ah e può funzionare fino a 3-7 ore a pieno carico. Le luci possono arrivare a 2000 LM con una durata di vita di fino a 100.000 ore. E’ realizzata in lega di alluminio di alta qualità. Il LED centrale T6 può ruotare per regolare la messa a fuoco: ingrandendo o rimpicciolendo il raggio luminoso.

Disponibile con Spedizione Prime su Amazon

Carica Batteria BUDDYGO – Consigliato da Quotidiano Motori

Provato ed approvato perchè l’abbiamo testato prima di pubblicare questa lista. Si, questo caricabatterie presenta come prodotto compatto, di buona fattura e può essere utile perchè, si sa, il gelo è nemico delle batterie: non può mancare nei kit invernali antighiaccio per auto.

Il caricabatterie per auto Buddygo che consigliamo per il vostro kit antighiaccio per auto. Non si scalda grazie alla ventola che permette di tenere bassa la temperatura del caricabatterie. E’ dotato di controllo a microprocessore (CPU): basta collegarlo con i morsetti per mantenere le batterie automaticamente per lungo tempo. Il display LCD visualizza la tensione e la corrente di carica e la temperatura interna del caricabatterie. E’ adatto per batterie al piombo acido 12V 4AH-100AH (AGM, gel, MF, SLA, VRLA), non va usato per caricare la batteria al litio.

Disponibile con Spedizione Prime su Amazon

König K-Summit K45

Le K-SUMMIT K45 sono catene da neve disponibili in tutte le misure. Nessun ingombro dietro la ruota a differenza dei classici modelli di, per quanto riguarda il montaggio delle catene da neve, si fissa ad uno dei dadi originali del cerchio senza alcun contatto coi cerchi in lega. Quindi stiamo parlando proprio di catene da neve per cerchi in lega. Attenzione però, perchè non sono adatte all’uso in fuoristrada. L’innovativo il sistema di serraggio a cricchetto insieme al battistrada costituito dall’alternanza di placche in particolare materiale plastico con l’aggiunta di chiodi in metallo duro e catena in acciaio speciale.

Disponibili su Amazon, con spedizione Prime

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

—–

Se questo articolo vi è piaciuto, condividetelo sui vostri social e seguiteci su Facebook, Twitter, Instagram e Flipboard. Non esitate ad inviarci le vostre opinioni e le vostre segnalazioni commentando i nostri post.