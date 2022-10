La Lamborghini Ultimae Roadster Ad Personam, con guida a sinistra, rende omaggio alla one-off Miura Roadster. La carrozzeria è in Azzurro Flake, colore appositamente studiato per replicare quello (unico) della Miura, rivedendone solo la brillantezza per motivi di omologazione.

Il copribrancardo in Grigio Liqueo con leggera rigatura in Nero Aldebaran si estende per tutta la lunghezza della vettura e dialoga perfettamente con la fibra di carbonio a vista delle soglie, dello splitter anteriore e del diffusore posteriore. Anche tetto e cofano del vano motore posteriore sono realizzati in fibra di carbonio, verniciata in nero lucido, per richiamare la caratteristica assenza del tetto della Miura Roadster.

Le prese d’aria nere e la livrea Nero Aldebaran sul cofano emulano le ampie prese d’aria verniciate di nero della Miura. I terminali di scarico sono in nero opaco, mentre i cerchi della Ultimae in argento lucido con pinze freno nere richiamano i cerchi originari argentati montati sulla Miura.

Gli interni di questa Aventador Ultimae sono esclusivi al pari di quelli della Miura Roadster. I sedili in pelle e i rivestimenti, inclusi quelli di tunnel centrale e portaoggetti, in pelle Bianco Leda con dettagli in Nero Aldebaran dietro ai poggiatesta, sono ovviamente ispirati all’antenata one-off. La plancia minimalista in Alcantara Nero Ade con impunture Bianco Leda si caratterizza per la presenza dell’esclusivo ricamo Miura, ripreso anche sul copribrancardo laterale per sottolineare ancora una volta quale sia stata la fonte di ispirazione per questa Aventador Ultimae.

Lamborghini Ultimae Roadster Ad Personam: la gallery

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.