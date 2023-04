Per Lapo la Lamborghini Urus sembra una Dacia

Se Shakira nella sua ultima canzone faceva un paragone tra una Twingo ed una Ferrari, in un “dissing” contro il suo ex, Gerard Piqué, questa volta è Lapo Elkann che non le manda a dire.

Certo, siamo abituati alle uscite di Lapo, e gli vogliamo bene anche per questo, ma il tweet che ha pubblicato non lascia spazio a dubbi:

Provato Urus e Purosangue . L’urus sembra una Dacia ????????. #ferraricarsarebetter?? — Lapo Elkann (@lapoelkann_) April 2, 2023

Insomma, per Lapo non c’è storia: ha provato la Lamborghini Urus e la Ferrari Purosangue, ma in confronto l’Urus sembra una Dacia.

Non è neanche la prima volta che Lapo parla di Lamborghini su Twitter, tant’è che qualche giorno aveva preso di punta la foto di un Riva con un nome che a lui non va giù:

Riva is a Dream the New Dolce❤️the the Lifestyle but let’s change the name and call it FERRARI, Lamborghini not Good ????? pic.twitter.com/fegdeB9YEx — Lapo Elkann (@lapoelkann_) March 28, 2023

Tornando invece alla questione “Dacia”, sono ancora più divertenti i botta e risposta con alcuni utenti:

Non per me un e auto da coatto e l’altra un gioiello . — Lapo Elkann (@lapoelkann_) April 2, 2023

Da tamarro — Lapo Elkann (@lapoelkann_) April 2, 2023

Si ma non su Ferrari e Lamborghini uno faceva i trattori m l’altro la storia del auto mondiale . — Lapo Elkann (@lapoelkann_) April 2, 2023

FERRARI NR1 lambo da cafoni . Grazie — Lapo Elkann (@lapoelkann_) April 2, 2023

Provata ma molto molto molto molto moto moto Meglio Puri Sangue I urine Duscutere 19 : 0 Ferrari contro Lamborghini — Lapo Elkann (@lapoelkann_) April 2, 2023

Come la Lamborghini ????? — Lapo Elkann (@lapoelkann_) April 2, 2023

Si ma preferisco la 500 ??? — Lapo Elkann (@lapoelkann_) April 2, 2023

Io con la mia @daciaitalia vado da Dio! — Maria Ficcadenti (@Gnapps19) April 2, 2023

Fatto purosangue 100 urus 0 — Lapo Elkann (@lapoelkann_) April 2, 2023

No FIAT SEMPRE ❤️❤️❤️❤️❤️il mio Grande Amore 500 — Lapo Elkann (@lapoelkann_) April 2, 2023

Insomma, per Lapo non c’è storia. E voi cosa ne dite? Nel frattempo aspettiamo eventuali risposte di Lamborghini e Dacia, ovviamente.

—–

