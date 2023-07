Lexus LM è un tipo di veicolo completamente nuovo per la casa automobilistica, che offre il lusso di una limousine nel formato di uno spazioso minivan. L’attenzione principale è stata rivolta al comfort e al benessere dei passeggeri. Ogni dettaglio è stato progettato per far sentire i passeggeri completamente a casa e perfettamente a loro agio, sia che vogliano rilassarsi oppure lavorare mentre sono in viaggio.

I sedili sono progettati per garantire un sostegno e un comfort perfetti; l’ambiente dell’abitacolo è controllato con precisione per quanto riguarda la temperatura, la qualità dell’aria e l’illuminazione; l’accesso alla connettività e all’intrattenimento è facile e intuitivo grazie anche a un monitor HD widescreen da 48 pollici e al sistema audio di riferimento Mark Levinson 3D Surround Sound, realizzato su misura. Il nuovo LM sarà disponibile a partire da questo autunno.

Lexus LM: gli interni

Lexus LM ha un abitacolo di prima classe, confortevole come un salotto e dotato di tutta la comodità di un ufficio mobile, una doppia personalità che non ha eguali. Per il massimo del comfort personalizzato e senza stress, ad esempio, basta premere un solo pulsante per regolare il clima dell’abitacolo, l’illuminazione e i sedili in base alle preferenze personali dell’utente. Rendendo il lusso personale, Lexus arricchisce il tempo trascorso in viaggio.

Due sono le versioni disponibili, con 4 o 7 posti. Nel modello a sette posti, la fila centrale di sedili Vip è prioritaria in termini di spazio e funzioni accessibili, mentre la terza fila aggiuntiva è dotata di tre sedili ribaltabili che possono essere ripiegati quando è necessario un maggiore spazio di carico.

Il modello a 4 posti è l’apice del lusso, con due soli sedili posteriori multifunzione e una serie di funzioni che rendono ogni viaggio estremamente confortevole e piacevole. Tra queste, una parete divisoria tra l’abitacolo anteriore e quello posteriore che ospita un monitor widescreen da 48 pollici e un pannello di vetro che può essere oscurato per garantire la privacy. L’impianto audio Mark Levinson 3D Surround Sound è dotato di 23 altoparlanti, mentre il comfort dell’abitacolo è assicurato dal più sofisticato Lexus Climate Concierge, che utilizza sensori termici per controllare e indirizzare con precisione il riscaldamento e la ventilazione.

I nuovi sedili di LM sono progettati per contrastare l’oscillazione della testa, in modo che i passeggeri abbiano una linea visiva stabile, e per ridurre le fastidiose vibrazioni a bassa frequenza. Migliorano la postura, sostenendo il corpo in modo sicuro dal bacino al torace, e forniscono una migliore distribuzione della pressione per la metà inferiore del corpo. I fianchetti laterali contribuiscono inoltre a tenere il corpo in posizione e a mantenere il bacino eretto, riducendo il rischio che l’occupante assuma una posizione sbagliata.

La profondità estesa dei poggiatesta a cuscino offre un sostegno dalla parte superiore della schiena anziché dal collo, contribuendo a mantenere stabile la base del corpo. I pouf estensibili e regolabili offrono un sostegno alle gambe. Nel modello a quattro posti, entrambi i sedili posteriori possono essere reclinati in posizione completamente orizzontale, come se fosse la suite di un jet privato.

La regolazione rapida e intuitiva di molteplici dotazioni e funzioni dell’abitacolo è assicurata da un controller, progettato come uno smartphone. Può essere utilizzato per gestire l’impianto audio, le impostazioni del climatizzatore, le funzioni dei sedili, l’illuminazione interna e le tendine dei finestrini. Il nuovo LM è anche il primo modello al mondo a disporre di una funzione di riconoscimento vocale che risponde specificamente anche ai comandi dei passeggeri dei sedili posteriori.

Nella versione a quattro posti, la sezione inferiore della parete divisoria dell’abitacolo ospita un monitor HD widescreen da 48 pollici. Sono disponibili tre modalità di visione: schermo intero, cinema e schermi separati a destra e a sinistra che mostrano contenuti indipendenti (con cuffie individuali da entrambi i lati). E’ possibile proiettare contenuti direttamente dal proprio smartphone o tablet, oppure collegarsi allo schermo tramite due porte HDMI. Il sistema può essere utilizzato per l’intrattenimento o per le riunioni di lavoro online. Nel modello a sette posti è presente un display multimediale posteriore da 14 pollici che può essere gestito indipendentemente da quello nella console anteriore.

Anche l’abitacolo del guidatore è progettato con la stessa attenzione ai dettagli degli altri nuovi modelli Lexus. L’abitacolo anteriore offre una sensazione ampia e aperta, con un semplice design del quadro strumenti, un ampio touchscreen multimediale e una console centrale lineare, progettata per soddisfare le esigenze dei conducenti professionisti.

La gamma di colori degli interni e le finiture dei dettagli riflettono lo status di LM e l’artigianalità di Lexus. Per il rivestimento viene utilizzata pelle L-anilina di altissima qualità con bordino a contrasto. Un nuovo rivestimento in venatura del legno sarà offerto in un tradizionale motivo giapponese a spina di pesce, creato con la stampa 3D.

Lexus LM: design

Il nuovo LM esalta il design Lexus. Il risultato è una presenza su strada unica e sicura con proporzioni che favoriscono la facilità d’uso e la manovrabilità. La lunghezza totale è di 5.130 mm, la larghezza di 1.890 mm e l’altezza di 1.945 mm. La larghezza e l’altezza generose, e il passo di 3.000 mm, sono fondamentali per massimizzare lo spazio per i passeggeri posteriori.

Nella parte anteriore un’ampia sezione inferiore della griglia trova posto sotto una sottile apertura che separa il cofano motore, collegando i fari e generando la classica forma a clessidra di Lexus. Le linee fluide di LM sono accentuate dai montanti anteriori e posteriori oscurati, mentre una sensazione di apertura è generata dall’ampia superficie vetrata tutt’intorno. Il facile accesso è garantito da ampie porte laterali scorrevoli. I cerchi in lega da 19 pollici e le scelte cromatiche riflettono il prestigio di LM, comprese tre finiture “sonic” dalla lucentezza profonda.

Lexus LM: motore

In Europa la LM sarà offerta con il propulsore Premium Hybrid da 2,5 litri di Lexus. Il sistema, presente anche nei nuovissimi modelli NX 350h e RX 350h, è ben collaudato per offrire prestazioni silenziose e rifinite, con alta efficienza. La potenza massima è di 250 CV/184 kW, con una coppia massima di 239 Nm.

Di serie, è dotato di trazione integrale elettronica E-Four, con un aumento del livello di distribuzione della coppia motrice posteriore per conferire al veicolo una dinamica stabile e contribuire al comfort dei sedili posteriori.

Il comfort a bordo è al centro di una serie di caratteristiche di guida, frenata e dinamica. Queste includono la prima modalità di guida Comfort per i sedili posteriori di Lexus, che regola le prestazioni delle sospensioni e la distribuzione della coppia motrice e sopprime le vibrazioni, aiutando sia il veicolo che i suoi passeggeri a mantenere una postura confortevole. Anche il controllo automatico della frenata Smart Stop, il controllo del beccheggio e un sistema Adaptive Variable Suspension rivisto aiutano a mantenere una guida fluida ed equilibrata.

L’LM è equipaggiata con i sistemi Lexus Safety System + di sicurezza attiva e di assistenza alla guida di ultima generazione, presenti anche nei nuovi modelli NX, RX e RZ. Questi sono in grado di rilevare una gamma ancora più ampia di rischi di incidente e fornire avvisi e supporto per sterzata, frenata e forza motrice quando necessario, per aiutare a evitare o mitigare un impatto. Sono regolati per funzionare in modo naturale e rassicurante per il conducente, contribuendo a ridurre l’affaticamento e a mantenere l’attenzione del guidatore.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.