Lexus concept car 2022: i nuovi NX PHEV Offoad e ROV

Lexus svela i nuovi concept NX PHEV Offoad e ROV al Salone dell'Auto di Tokyo.

Lexus concept car 2022: debuttano NX PHEV Offoad Concept e il ROV Concept per la prima volta al Salone dell’Auto di Tokyo. I due concept in mostra sono modelli che incarnano gli sforzi di Lexus per realizzare una società a zero emissioni, allargare le scelte, sfidare e suggerire stili di vita diversificati, che superano le aspettative.

Il Concept NX PHEV Offoad è basato sul primo modello PHEV di Lexus che è arrivato sul mercato nel novembre 2021, l’NX 450h+. NX offre prestazioni di guida raffinate ed eccellenti prestazioni ambientali che riducono le emissioni di CO2. La carrozzeria riprende uno stile di vita avventuroso con il suo corpo vettura rialzato, i pneumatici di grande diametro adatti al fuoristrada e lo schema cromatico personalizzato in bronzo e nero opaco.

Il Concept ROV va oltre la tradizionale guida su strada e in fuori strada con la sua struttura compatta e mira a fornire un’esperienza di guida nella natura diversa da qualsiasi veicolo tradizionale. Inoltre, è il primo mezzo Lexus a utilizzare un motore a idrogeno, rendendolo ecologico e allo stesso tempo fornendo stimoli ed emozioni derivanti dal suono e dalle vibrazioni di un veicolo a motore.

Lexus concept car 2022: NX PHEV Offoad, tutte le caratteristiche

Base: Lexus NX 450h+

Dimensioni: lunghezza 4,660mm × larghezza 1,865mm × altezza 1,675mm

Powertrain: 2,5 litri 4 cilindri in linea sistema ibrido plug-in [AWD]

Motore anteriore / potenza massima / coppia massima: (5NM) / 134 kW (182 cv) / 270 Nm

Motore posteriore / potenza massima / coppia massima: (4NM) / 40 kW (54 cv) / 121 Nm

Potenza totale del sistema: 227 kW (309 cv)

Sistema di trasmissione: E-Four (sistema di trazione integrale a controllo elettronico)

Iron Oxide

Logo Lexus brunito

Griglia in nero opaco

Calotte specchietti brunite, modanature della linea di cintura

Maniglie in nero opaco

Pneumatici 265/65R17 All-terrain con cerchi 17×7J

Badge del nome modello e logo Lexus bruniti

Barre longitudinali in nero opaco

Matt black painted carrier basket

Lexus concept car 2022: ROV, tutte le caratteristiche

Dimensioni: lunghezza 3,120mm x larghezza 1,725mm x altezza 1,800mm

Powertrain: 1.0 litro 3 cilindri in linea DOHC 4 valvole

Carburante: Idrogeno gas compresso

Trasmissione: cambio sequenziale + retromarcia

Trazione: 2WD & 4WD selezionabili, con blocco del differenziale

Passeggeri: 2

Cambio al volante sequenziale + retromarcia e 2WD / 4WD selezionabili con bloccaggio del differenziale

Protezione/gabbia adatta a qualsiasi ambiente estremo

Pneumatici fuoristrada

Iron Oxide

Powertrain: il motore a idrogeno da 1,0 litri immagazzina l’idrogeno compresso in un serbatoio ad alta pressione e sfrutta con precisione l’idrogeno tramite iniettori diretti. Il risultato è un motore ecologico che produce una coppia dall’elevata risposta grazie alla combustione rapida dell’idrogeno, nonché vibrazioni caratteristiche per i veicoli a motore e un’esperienza di guida esaltante. Inoltre, il consumo di olio motore durante la guida è ridotto al minimo, con conseguente riduzione di emissioni di CO2.

