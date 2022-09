McLaren Artura Art Car creata in collaborazione con l’artista Nat Bowen

McLaren Artura Art Car è stata svelata in occasione dell’evento Chantilly Arts & Élégance Richard Mille con una livrea accattivante creata in collaborazione con Nat Bowen, una delle principali artiste britanniche dell’astrattismo, conosciuta per le sue opere vivaci e colorate.

McLaren ha scelto di esporre a Chantilly uno dei suoi capolavori che meglio esprime l’essenza del marchio per l’arte, l’eleganza e il piacere di guida.

Lo studio creativo proposto da Nat Bowen, esplora l’uso della “cromologia”, meglio conosciuta come la psicologia del colore, basata sullo studio degli effetti che i diversi colori hanno sulla psiche umana nonché i temi dell’arte e del futuro” che hanno ispirato il nome dell’Artura.

Il corpo vettura dell’Artura è stato trattato con pigmenti di resina traslucidi, che si adattano alla luce, riflettendo e assorbendo l’ambiente circostante e facendo sì che l’opera diventi parte dello spazio in cui vive.

L’Artura è un prodotto completamente nuovo e segna l’inizio del prossimo capitolo per l’azienda pionieristica di supercar e una nuova era nel mondo della tecnologia e delle prestazioni delle supercar.

Caratterizzata dalla filosofia McLaren, di ingegneria superleggera, Artura è un distillato di tutte le peculiarità che caratterizzano una McLaren, contraddistinta da una risposta dell’acceleratore più rapida, minori emissioni e la possibilità di muoversi in modalità puramente elettrica, grazie al suo rivoluzionario propulsore elettrificato.

Il cuore dell’auto è un nuovo e leggero propulsore a benzina sei cilindri a V biturbo da 2.993 cc, abbinato a una trasmissione a otto rapporti realizzata su misura, accoppiata a un motore elettrico compatto, che fornisce alla supercar una coppia istantanea.

Il pacchetto complessivamente genera una potenza combinata di 680 CV e 720 Nm di coppia, che si traduce in prestazioni davvero mozzafiato, con un passaggio da 0 a 100 km/h in 3,0 secondi e una velocità massima di 330 km/h.

