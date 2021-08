McLaren Salon Privé 2021: Artura ibrida, Elva, 765LT Spider e la GT

Tre nuove McLaren debuttano al Salon Privé 2021.

McLaren Salon Privé 2021: il costruttore britannico di supercar di lusso avrà una presenza importante per questa edizione con la nuova McLaren Artura ibrida ad alte prestazioni, la roadster Elva, versione con parabrezza, la 765LT Spider e la McLaren GT, evento in calendario dal 2 al 5 settembre. Organizzato negli spettacolari dintorni del Blenheim Palace, situato nell’Oxfordshire, il cuore della campagna

inglese, Salon Privé è uno dei principali eventi del Concours d’Elégance del Regno Unito.

McLaren Salon Privé 2021: Artura

Tra le vetture in esposizione sarà possibile ammirare l’ultima arrivata nel portafoglio prodotti di McLaren, la Artura, supercar ibrida ad alte prestazioni nel colore Ember Orange. Artura racchiude in sé tutto il know-how e l’esperienza di McLaren nella creazione di auto da strada e da corsa, è propone l’innovativa architettura McLaren Carbon Lightweight Architecture realizzata in Inghilterra, la nuova supercar ibrida viene equipaggiata con un propulsore V6 biturbo da 3,0 litri con angolo di 120°, assistito da un motore elettrico compatto a flusso assiale da 95 CV.

Con un peso di soli 1.498 kg e una potenza combinata di 680 CV e 720 Nm, Artura è in grado di raggiungere prestazioni straordinarie con il passaggio da 0 a 200 km/h (124 mph) in 8,3 secondi e una velocità massima di 330 km/h (205 mph). È inoltre progettata per essere guidata in modalità esclusivamente elettrica con percorrenze sino a 30 km. Artura è disponibile con un prezzo di listino che parte da 231,000 euro

per il mercato italiano, il prezzo include una garanzia completa e un pacchetto per l’assistenza.

McLaren Salon Privé 2021: Elva

A condividere il palcoscenico sarà l’Elva che viene presentata con parabrezza di protezione. Conservando l’essenza del puro distillato del piacere di guida dell’auto della gamma Ultimate, nella quale i confini tra l’interno e l’esterno si distinguono appena, il fine parabrezza si integra perfettamente con la forma splendidamente scolpita della Elva.

L’auto in mostra ha una splendida finitura Satin Blue ed essendo una delle vetture McLaren più rare mai costruite, rappresenta una tappa obbligata per i visitatori del Salon Privé.

McLaren Salon Privé 2021: 765LT Spider

Altra novità McLaren presente all’’evento la 765LT Spider che sfoggia un elegante colore Ambit Blue. Annunciata all’inizio dell’estate, l’ultima Longtail segue la 765LT Coupé presentata lo scorso anno. Il suo telaio in fibra di carbonio consente alla Spider di mantenere tutte le capacità dinamiche acclamate dalla critica della coupé, aggiungendo un hard top retrattile monoblocco ad azionamento elettrico che si abbassa in soli 11 secondi. È questa la McLaren Spider più potente di sempre, che porta il forte timbro del suono del suo quadruplo scarico nell’abitacolo per offrire un’esperienza di guida intensa e passionale.

McLaren Salon Privé 2021: GT

Progettata per coloro che apprezzano sia le prestazioni che l’eleganza assoluta, la McLaren GT in colore Serpentine completa la gamma Mclaren presente al Salon Privé.

La GT apre l’esperienza di guida della McLaren a un pubblico più ampio, con un design straordinario, una generosa capacità di carico – dove la linea di bagagli prodotti da McLaren in collaborazione con Tumi si adatta perfettamente – e un abitacolo raffinato oltre ad offrire prestazioni e dinamica di guida che ci si aspetta da una McLaren.

