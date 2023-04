La nuova Mercedes GLA 2023 ha un equipaggiamento di serie ancora più completo. La nuova griglia del radiatore con lamelle verticali e pinna orizzontale ne esalta il carattere deciso. Inoltre, il cofano con power dome discretamente accennati sottolinea un’inedita sportività delle linee. Il paraurti anteriore, ridisegnato con protezione antincastro evidenzia l’indole off-road di GLA.

Mercedes GLA 2023: caratteristiche

Un look rivisto anche attraverso la nuova firma luminosa dei fari anteriori a Led High Performance di serie e delle luci posteriori a Led. Mercedes-Benz amplia la gamma di opzioni con il nuovo colore di vernice Spectral Blue e quattro ulteriori design per i cerchi. Nell’allestimento d’ingresso, la nuova GLA monta cerchi in lega a cinque doppie razze da 17 pollici in nero lucido con superfici tornite lucide. Sono disponibili anche cerchi da 18 a 20 pollici.

Il doppio schermo indipendente è uno dei punti di forza degli interni, notevolmente rinnovati. Ora comprende un display da 7 pollici e uno da 10,25 pollici di serie, rispettivamente per il quadro strumenti e lo schermo multimediale. Come optional sono disponibili due schermi panoramici da 10,25 pollici per un’esperienza olistica ad alta tecnologia che valorizza l’architettura a pianta aperta degli interni. Di serie, il volante dell’attuale generazione è rivestito in pelle, in alternativa è disponibile la pelle sintetica Artico. Per la prima volta è possibile avere anche la corona del volante riscaldata per la AMG Line.

La nuova GLA è dotata di sedili comfort di serie. Sono rivestiti in pelle sintetica Artico e tessuto tridimensionale in rilievo di colore nero. A richiesta, sono disponibili anche nel colore di tendenza sagegrey. La variante di equipaggiamento Progressive offre tre colori per gli interni: nero, beige macchiato e sagegrey. Nell’AMG Line, il rivestimento dei sedili di serie in pelle artificiale Artico/microfibra Microcut è ora disponibile anche in marrone bahia. In totale, nella AMG Line sono disponibili quattro colori per i rivestimenti: nero, marrone bahia, sagegrey e la nuova tonalità rosso pepe abbinata al nero.

La GLA è ora dotata anche dell’ultima generazione di MBUX, con stili di visualizzazione di nuova concezione: ‘Classic’, che fornisce tutte le informazioni rilevanti per il conducente, ‘Sporty’, che si distingue per il contagiri dinamico e, infine, ‘Discreet’ che riduce i display ai contenuti essenziali. In combinazione con le tre modalità di navigazione, assistenza e servizi e i 10 mondi cromatici della luce ambiente, sono disponibili numerose opzioni di personalizzazione.

Una nuova caratteristica è la possibilità di connettersi in modalità wireless con gli smartphone tramite Apple CarPlay o Android Auto Wireless. Per una maggiore connettività, la GLA dispone ora di una porta USB-C aggiuntiva e di una maggiore potenza di ricarica USB. Tutte le porte USB sono ora illuminate.

Il sistema audio surround Burmester opzionale, in combinazione con l’ultima generazione di MBUX, offre ora l’esperienza audio immersiva Dolby Atmos, che conferisce alla musica maggiore spazio, chiarezza e profondità. —–

