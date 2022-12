I 5 migliori videogiochi racing da regalare a Natale e non solo

Un regalo azzeccato per chi è appassionato sia di motori che di videogame sono i videogiochi racing, e anche in questo 2022 non sono mancate uscite molto interessanti.

Se ancora siete indietro con i regali di Natale, o non sapete cosa regalare per un compleanno, i videogiochi racing sono un’idea vincente e anche molto comoda, visto che col digitale potete farli avere direttamente sul PC o sulla console del destinatario.

Need for Speed Unbound – PC, Xbox Series S/X, PS5

L’ultima uscita del 2022 appartiene a una delle saghe più longeve e apprezzate nel mondo dei videogiochi racing. Parliamo di Need for Speed Unbound, disponibile per PC, Xbox Series S/X e PS5, di cui noi abbiamo parlato approfonditamente nella recensione completa.

Realizzato dalla britannica Criterion Games, e distribuito come sempre da EA Games, Need for Speed Unbound è un delizioso omaggio ad alcuni dei migliori capitoli di Need for Speed, come i due Underground del 2002 e 2003, ma anche Need for Speed Nitro. Graficamente cambia le carte in tavola, mettendo a contrasto il buon realismo grafico di veicoli e città con una grafica a fumetto relativa a fumi, nitro ed estetica dei personaggi. Pur non avendo una storia originale, la guida arcade e la personalizzazione estrema di veicoli e avatar lo rendono piacevole e rilassante.

Il prezzo è di 79,99 €, ma sugli store online si trova già sotto i 50 €.

Gran Turismo 7 – PS4, PS5

Titolo attesissimo, e arrivato dopo quasi 10 anni da Gran Turismo 6 (in mezzo c’è stato Gran Turismo Sport), ha debuttato a marzo 2022 in tempo per il 25esimo anniversario della serie esclusiva di Sony.

Un piacevole ritorno alla forma classica, con una grafica pressoché perfetta, su tracciati iconici e amatissimi e una dinamica di guida eccezionale. Le numerose possibilità di personalizzazione lo rendono facilmente il miglior titolo di tutta la saga, anche se penalizzato dalle microtransazioni che ormai rappresentano il fardello dei videogiochi, ma anche dall’ostinazione di Sony nel renderlo giocabile solo online.

Il prezzo è di 79,99 €, ma si trova scontato a 50 €.

WRC Generations – PC, Xbox One, Xbox Series S/X, PS4, PS5, Nintendo Switch

Uscito il 3 novembre 2022, è l’ultimo titolo di KT Racing con licenza ufficiale WRC, e per questo è un gradito omaggio a tutta la saga.

Il gioco, infatti, comprende la più ampia selezione di tappe mai vista su un gioco di rally, e un’altrettanto grande scelta di vetture vincitrici del campionato nei suoi 50 anni di storia. Appassionati di rally e non solo potranno correre in tutto il mondo, dalla Svezia al Kenya, dall’Italia al Galles, con tante personalizzazioni e un’ottima simulazione di guida.

Il prezzo è di 39,99 € per la Standard edition e di 52,94 € per la Deluxe edition, quest’ultima scontata su steam a 37,26 €.

F1 2022 – PC, Xbox One, Xbox Series S/X, PS4, PS5

Non poteva mancare il titolo ufficiale della Formula 1, che come il campionato che simula quest’anno ha rinnovato le prestazioni e il parco auto.

F1 2022 continua ad essere uno dei migliori simulatori in circolazione per dinamica di guida e grafica, ma quest’anno fa ancora meglio con una modalità carriera di primo livello che include novità per quanto riguarda le opzioni di budget per diventare dei veri e propri responsabili di team; oltre a una nuova e più ampia gamma di opzioni di possibilità e assist, e a nuove aree del gioco incentrate sullo stile di vita e sulla personalizzazione dello spazio abitativo.

Il prezzo parte da 59,99 € per PC, 69,99 € per PS4 e Xbox One e 79,99 € per PS5 e Xbox Series S/X. La Champions Edition costa 79,99 € su PC e 89,99 € su console.

Forza Horizon 5 – PC, Xbox One, Xbox Series S/X

È vero, è un titolo uscito verso la fine del 2021. Ma forse è ancora il migliore dei videogiochi racing che si possa regalare a chi possiede un PC o una console Xbox.

Ambientato questa volta in Messico, vincitore di tantissimi premi tra cui Racing Game of the Year ai DICE Awards 2022, dispone del migliore open world su un titolo di questo titolo, di un parco auto enorme, di una personalizzazione perfetta e di una varietà di eventi gigantesca, che vanno dalle classiche gare a quelle multiplayer online, dagli eventi speciali firmati Hotwheels alla possibilità di creare dei propri circuiti e condividerli con la community, fino ad impostare il proprio avatar in tutto e per tutto (ci sono anche le tute Extreme E). Insomma, sia che ti piacciano i motori, sia che piaccia viaggiare, questo gioco è appassionante, divertente e ricco di attività.

Il prezzo è di 69,99 € per l’Edizione Standard e di 89,99 € per la Deluxe.

