Mini porta il divertimento di guida, il design espressivo, la qualità premium e lo stile personale a un nuovo livello con le nuove Special Edition per la primavera 2022.

Le nuove Mini Special Edition 2022: per la prima volta, tutti i modelli della storica casa automobilistica britannica saranno lanciati contemporaneamente con un’apposita edizione speciale. A partire da marzo 2022, la Mini 3 porte, la Mini 5 porte e la Mini Cabrio saranno disponibili anche come Resolute Edition. Questa versione è disponibile anche per la Mini Cooper SE. Parallelamente, saranno lanciate anche la Mini Clubman nella Untold Edition e la Mini Countryman nella Untamed Edition.

Mini Special Edition 2022: design distintivo

Le nuove Mini Special Edition 2022 hanno una personalità particolarmente autentica, essendo tutte dotate di un proprio carattere distintivo. Il design esclusivo e accuratamente coordinato insieme alle caratteristiche degli equipaggiamenti esaltano gli elementi caratterizzanti di ogni modello.

La Resolute Edition sottolinea chiaramente l’individualità, lo stile tradizionale, la sicurezza di sé e il carisma inconfondibile nel segmento premium di questa classe di veicoli. Le versatili caratteristiche della Mini Clubman, in combinazione con il suo design elegante e il suo concept unico di carrozzeria, vengono ampiamente evidenziate nella Untold Edition. Nella Untamed Edition, la Mini Countryman affina il suo profilo di compagna perfetta per l’avventura oltre i confini della città. Ogni edizione speciale ha le sue caratteristiche specifiche con verniciature per la carrozzeria e cerchi in lega incredibilmente accattivanti, un design degli interni di alta qualità ed elementi decorativi esclusivi sia per gli esterni che per gli interni.

Inoltre, si possono anche configurare le nuove Special Edition in base alle proprie esigenze. Le caratteristiche di equipaggiamento possono essere combinate, per esempio, con i pacchetti Comfort, Driver Assistance e Connected specifici del modello. Per le varie Special Edition sono disponibili anche specifiche opzioni come il cambio sportivo Steptronic, le sospensioni adattive (ad eccezione di Mini Cooper SE e Mini Cooper SE Countryman), il sistema di altoparlanti HiFi Harman Kardon o il tetto panoramico in vetro.

Mini Special Edition 2022: Resolute Edition

Come modello originale nel segmento delle compatte caratterizzato da un design distintivo e da un moderno carattere premium, Mini combina una guida appassionante con un appeal non scontato che attrae diversi target.

La Resolute Edition è disponibile per la Mini Cooper 3 porte, Mini Cooper S 3 porte, Mini Cooper 5 porte e Mini Cooper S 5 porte. È disponibile anche in combinazione con la Mini Cooper SE completamente elettrica. E’ possibile godersi il piacere di guidare a cielo aperto nell’esclusivo stile Resolute Edition della Mini Cooper Cabrio e della Mini Cooper S Cabrio.

L’esclusivo design ed equipaggiamento della Resolute Edition prevede la variante di colore Rebel Green, che emana pura sportività, precedentemente riservata esclusivamente alla Mini John Cooper Works, top di gamma. Il look viene completato da una finitura del tetto e delle calotte degli specchietti retrovisori esterni in Pepper White per la Mini 3 porte e la Mini 5 porte. Nella Mini Cabrio Resolute Edition, la capote ad azionamento elettrico e le calotte degli specchietti retrovisori esterni sono rifinite in nero.

Gli elementi di design caratteristici sono rifiniti nell’esclusivo Resolute Bronze. Ciò include le cornici dei fari, la griglia del radiatore e le luci posteriori, i Side Scuttles sui pannelli laterali anteriori, le maniglie delle portiere e del portellone posteriore e, sulla Mini Cooper S, le prese d’aria nella grembialatura anteriore e il tappo del serbatoio del carburante. I loghi del marchio e la dicitura del modello creano un attraente contrasto, così come la cornice interna della griglia del radiatore, il rivestimento del tubo di scarico e il montante orizzontale della griglia del radiatore della Mini Cooper S in Piano Black. Sulla Mini 3 porte e sulla Mini 5 porte nella Resolute Edition troviamo per la prima volta anche la waistline nera che percorre il profilo della vettura.

Sia le strisce del cofano che i pannelli delle portiere presentano un motivo a linee parallele con una sfumatura in oro, nonché la scritta “Resolute”. L’aspetto discretamente sportivo delle nuove Mini Special Edition 2022 è completato da cerchi in lega da 18 pollici nel design Pulse Spoke Black. La Mini Cooper SE presenta cerchi in lega da 17 pollici nel design Electric Collection Spoke. In alternativa, per tutti i modelli vengono proposti cerchi in lega da 17 pollici nel design Tentacle Spoke Black.

Il flair esclusivo degli interni è arricchito da sedili sportivi in tessuto/leatherette Black Pearl / Light Chequered, combinati con braccioli e pannelli per le ginocchia in nero. Questa combinazione di colori si abbina perfettamente con la verniciatura Rebel Green e con il design esterno nero e oro. La versione Mini Yours Leather Lounge è disponibile su richiesta in Carbon Black con cuciture e profili particolarmente appariscenti e un motivo Union Jack perforato sui poggiatesta. Il volante sportivo in pelle Nappa ha il logo dell’edizione sul raggio inferiore; il rivestimento del tetto dei modelli Mini 3 porte e Mini 5 porte è in antracite.

Analogamente alle opzioni disponibili per i sedili, le superfici interne create appositamente per la Resolute Edition sottolineano lo stile premium della vettura. Linee parallele e uniformemente curve in oro chiaro formano un elegante motivo gessato sullo sfondo nero delle superfici. Allo stesso tempo, riprendono la struttura delle strisce del cofano. Le caratteristiche specifiche del design vengono esaltate con l’aiuto del pacchetto luci, le cui unità led forniscono un’illuminazione interna mirata e con l’Ambient Light, che comprende anche un anello inciso al laser per lo strumento centrale, fasce luminose nelle portiere e nell’area del cockpit nonché maniglie e aree di ingresso illuminate. Inoltre, le Mini Driving Modes fanno parte del pacchetto di equipaggiamento della Resolute Edition.

Mini Special Edition 2022: Untold Edition

L’Untold Edition sottolinea in modo esclusivo il ruolo della Mini Clubman da elegante individualista nella sua classe. La raffinatezza del suo design si combina in modo nuovo con un energico look sportivo. La Untold Edition è disponibile per cinque versioni di modello. La gamma comprende la Mini Cooper Clubman, la Mini Cooper S Clubman, la Mini Cooper D Clubman e Mini Cooper SD Clubman. Inoltre, la Mini John Cooper Works Clubman da 225 kW/306 CV è disponibile nella Untold Edition.

L’inconfondibile aspetto della Mini Clubman è enfatizzato dalle caratteristiche di design specifiche della Untold Edition che le conferiscono una presenza carismatica. La vernice metallizzata Sage Green e il design distintivo della grembialatura anteriore e posteriore ispirato al kit aerodinamico John Cooper Works conferiscono un aspetto elegantemente sportivo. I caratteristici passaruota sulle sezioni inferiori della carrozzeria non sono neri come di consueto ma, per la prima volta, verde scuro. Anche le cinque strette strisce sportive parallele che corrono al centro del cofano e del tetto sono tipiche della Untold Edition. I Side Scuttles, realizzati con un processo di stampa 3D di alta qualità, hanno un motivo a strisce specifico. Questa grafica esclusiva è presente anche nel logo proiettato dagli specchietti retrovisori e sulle rifiniture delle soglie delle portiere.

Anche i cerchi in lega da 18 pollici nel design Untold Spoke con superfici bicolori nella combinazione Jet Black/Refined Brass sono stati sviluppati esclusivamente per questa Special Edition. La combinazione di colori, che si basa sull’ottone raffinato, viene utilizzata anche per la cornice della griglia e per la traversa del radiatore sui modelli Mini Cooper S Clubman, Mini Cooper SD Clubman e Mini John Cooper Works Clubman, così come per la scritta “Clubman” sulle porte sdoppiate nella parte posteriore. Una verniciatura nera per il tetto e le calotte dei retrovisori esterni è disponibile come optional. L’equipaggiamento esterno Piano Black con maniglie delle porte, terminali di scarico, loghi Mini e scritte del modello in nero è parte integrante della Untold Edition.

I sedili sportivi nell’esclusiva versione Mini Yours Leather Lounge Sage Green trasmettono il potente carattere all’interno delle vetture Edition. Le cuciture, i bordi chiari e gli inserti in tessuto nella parte superiore ed esterna degli schienali dei sedili creano un look particolarmente elegante. In alternativa, i sedili sportivi sono disponibili anche nella variante Mini Yours Leather Lounge Carbon Black. Nell’abitacolo coesistono strisce illuminate in Sage Green e superfici interne dal design esclusivo con un sottile motivo a strisce e uno schema in verde. Un altro dettaglio di stile sono le cornici delle bocchette di ventilazione in Refined Brass. Il raggio inferiore del volante sportivo in pelle Nappa e i tappetini presentano il logo di riferimento dell’edizione.

La Mini Clubman nella Untold Edition offre, oltre alle esclusive caratteristiche di design, anche un equipaggiamento particolarmente pregiato. Oltre all’allestimento di serie del modello compatto premium, sono compresi anche i fari adattivi a Led, il Mini Excitement Package e le Mini Driving Modes, nonché il rivestimento del tetto color antracite e l’Interior Light Package.

Mini Special Edition 2022: Untamed Edition

Il carattere da esploratore e avventuriero viene sottolineato ancora più intensamente con la nuova Untamed Edition per la Mini Countryman. Le esclusive caratteristiche di design e di equipaggiamento dei veicoli dell’edizione accentuano il look robusto e il potenziale off-road. La Untamed Edition è disponibile per la Mini Cooper Countryman, la Mini Cooper S Countryman, la Mini Cooper D Countryman e Mini Cooper SD Countryman e per la Mini Cooper SE Countryman ALL4 ibrida plug-in.

Grazie al design esteriore orientato ad una robusta versatilità, la Mini Countryman nella Untamed Edition offre l’incoraggiamento perfetto per perdersi nella natura ed esplorare spontaneamente strade e sentieri completamente nuovi. L’esclusiva verniciatura Momentum Grey metallizzato conferisce a questa Mini Countryman un aspetto unico, insieme al look esterno del kit estetico ALL4, i cui elementi di allestimento specifici sono anch’essi rifiniti nello stesso colore della carrozzeria.

Il bordo inferiore della presa d’aria, compresa la protezione antincastro, gli inserti delle prese d’aria nella grembialatura anteriore, le minigonne laterali, gli inserti riflettenti e l’inserto inferiore nella grembialatura posteriore sono verniciati in Momentum Grey metallizzato. E uno sguardo ai loghi del marchio Mini sul cofano e sul portellone posteriore rivela che anche le scritte e gli elementi grafici neri dello stemma sono abbinati ad uno sfondo nello stesso colore della carrozzeria.

Quattro strisce diagonali in Frozen Bluestone, nella zona inferiore delle portiere mostrano che questa vettura è pronta ad affrontare qualsiasi strada o percorso. I cerchi in lega da 18 pollici in design bicolore Untamed con superfici brunite sono stati sviluppati esclusivamente per i veicoli Edition. Oltre al tetto e alle calotte degli specchietti retrovisori esterni, anche le barre sul tetto e gli alloggiamenti dei fari della Mini Countryman nella Untamed Edition sono rifiniti in nero. L’opzione Piano Black Exterior, che fa parte della gamma di equipaggiamento delle vetture in edizione, aggiunge ulteriori elementi di design neri. Le cornici della griglia del radiatore, i fari, le luci posteriori e i portelloni laterali, le maniglie, le guarnizioni dei tubi di scappamento, le scritte del modello e, se l’equipaggiamento lo prevede, anche i loghi ALL4 sui pannelli laterali anteriori.

Come i sottoporta, i portelloni laterali presentano un motivo grafico ispirato a un paesaggio di montagna e la scritta “Untamed”. La scritta è presente anche sui finestrini posteriori. Oltre agli intarsi e alle piastre di supporto delle portiere, anche il logo E sul cofano del bagagliaio del modello ibrido plug-in Mini Cooper SE Countryman ALL4 è in Frozen Bluestone.

Le tonalità di verde e di blu ispirate alla natura dominano il design interno della Mini Countryman nella Untamed Edition. L’esclusivo colore Highland Green è abbinato a cuciture a contrasto blu e verdi sulle superfici dei sedili sportivi nella finitura MINI Yours Leather Lounge. In alternativa, è disponibile anche l’allestimento Mini Yours Leather Lounge Carbon Black. Il rivestimento decorativo illuminato in Frozen Bluestone è stampato con un motivo paesaggistico analogo a quello dei listelli sottoporta.

Per la prima volta, in quest’area dell’abitacolo una grafica di grandi dimensioni funge da motivo invece di una struttura uniforme. Un ulteriore effetto è ottenuto dalla scritta “Untamed” visibile nel design notturno. I fascioni nell’abitacolo e sulla console centrale sono verniciati in Frozen Blue metallic, le strisce di rivestimento delle porte in Arctic Silver metallic e i contorni delle bocchette d’aerazione in nero lucido.

Inoltre, il modello Mini Countryman Edition presenta la scritta “Untamed” sui sedili e nella razza inferiore del volante sportivo in pelle Nappa, tappetini con un motivo tridimensionale del paesaggio in rilievo nello stile delle soglie delle portiere e delle rifiniture decorative e un rivestimento del tetto color antracite. La caratteristica grafica del paesaggio montano adorna in forma stilizzata anche i discreti perni nella zona esterna degli schienali dei sedili. La Untamed Edition per la Mini Countryman comprende anche il Light Package, il Mini Excitement Package e i Mini Driving Modes.

