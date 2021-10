Ordini la Mitsubishi online, te la consegnano a casa

Sulla piattaforma e-Market Mitsubishi si possono acquistare le Web Edition Eclipse Cross PHEV 2.4 e Space Star 1.2 con consegna a casa.

E’ Mitsubishi la prima casa automobilistica presente sull’e-Market realizzato dal Gruppo Koelliker. Una strategia che punta dritto al digitale, dato che a breve saranno presenti anche gli altri marchi come Aiways, Seres e Karma, distribuiti in Italia dall’importatore milanese.

I modelli Mitsubishi Web Edition disponibili su e-Market sono Eclipse Cross PHEV 2.4, che avevamo provato nella versione diesel, e Space Star 1.2 che avevamo provato su strada tempo fa.

Tramite l’e-Market di Koelliker è possibile scegliere il modello Mitsubishi preferito, configurarlo, versare il deposito cauzionale tramite carta di credito ed infine scegliere una delle due modalità di pagamento: saldo con bonifico entro 20 giorni dalla conferma d’ordine o finanziamento. Interessanti le scelte per la consegna, direttamente a domicilio o presso gli e-Market point sul territorio nazionale.

Si tratta quindi di un’esperienza di acquisto personalizzata, che inizia sulla piattaforma online e termina con il recapito della vettura da parte di personale specializzato, incaricato di illustrare e fornire tutte le informazioni sull’auto appena acquistata. Non solo: nel caso si tratti di un dono o di una sorpresa, per rendere ancora più speciale il momento, si può optare per la consegna “Special”.

La nuova piattaforma di E-commerce “end to end”, che si affianca alla modalità di acquisto tradizionale tramite la rete ufficiale dei concessionari, è stata realizzata da Microsoft Italia, partner tecnologico del Gruppo, facendo leva sulla piattaforma cloud Dynamics 365 Commerce e sulle funzionalità integrate di intelligenza artificiale.

Si tratta di una modalità che segna l’avvio della nuova strategia di Koelliker, che permette all’utente di poter scegliere in autonomia verso quale canale indirizzarsi, online o più tradizionalmente di persona.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.