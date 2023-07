NamX HUV Pininfarina: il concept SUV a idrogeno debutta al Goodwood Festival of Speed 2023

NamX HUV Pininfarina partecipa al prestigioso Goodwood Festival of Speed 2023. Insieme presentano il concept NamX HUV all’interno del Future Lab. Disegnato da Pininfarina in collaborazione con lo studio di design De Lussac, l’HUV rappresenta un salto in avanti nella mobilità alimentata a idrogeno, aprendo la strada a un’esperienza agile e senza emissioni di carbonio.

NamX HUV Pininfarina: caratteristiche

Il concept HUV rappresenta una pietra miliare nella visione di NamX, volta a rendere l’idrogeno verde accessibile in tutto il mondo. Lavorando con Pininfarina, NamX ha reinventato il tradizionale design dei SUV con curve moderne e alimentazione a idrogeno integrata. Al centro del concetto HUV, un innovativo sistema di serbatoio rimovibile che alimenta parzialmente il veicolo con capsule di idrogeno, segnando una rivoluzione nella mobilità pulita e sostenibile.

Il concept HUV è dotato di sei capsule di idrogeno nella parte posteriore dell’auto, che forniscono un’autonomia da 700 a 800 chilometri. Le capsule possono essere ricaricate presso le stazioni di rifornimento di idrogeno, consegnate all’utente o ottenute comodamente presso i CapXtores, garantendo a tutti l’accessibilità all’idrogeno.

Fondata da Faouzi Annajah e Thomas de Lussac, NamX è un’impresa afro-europea industriale e tecnologica che, grazie all’idrogeno verde, mira a conciliare mobilità umana e salvaguardia dell’ambiente su larga scala. Sfruttando un sistema brevettato di capsule di idrogeno rimovibili, NamX intende rendere possibile un’esperienza di mobilità pulita, libera dai vincoli tradizionalmente legati ai viaggi decarbonizzati. Con molteplici usi futuri, una distribuzione decentralizzata e di facile utilizzo, le capsule saranno inizialmente utilizzate per alimentare l’HUV, il SUV a idrogeno sviluppato da NamX.

