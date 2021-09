Pare che non sia così difficile "fregare" le telecamere della ZTL...

Succede nella ZTL di Napoli, dove per entrare senza averne diritto è “sufficiente” appendere un asciugamano per nascondere la targa dell’automobile.

Il trucco è semplice: si appende un asciugamano sul tergicristallo posteriore, in modo che cada a pennello sulla targa. Il sistema non riesce ovviamente ad individuare numeri e lettere, ed anche se effettua la foto di rito, è praticamente impossibile risalire al trasgressore.

C’è da dire che occultare o coprire la targa di un veicolo porta a multe decisamente pesanti. Lo scorso anno un ragazzo alla guida di un motorino con targa falsa aveva raccolto un totale di 50.000 € di sanzioni, mentre un uomo che aveva cambiato una lettera della targa era stato individuato e denunciato alla procura di Bologna.

Tornando a quanto accade a Napoli, fa foto è stata pubblicata su Facebook dall’avvocato Gennaro Esposito, presidente del Comitato Vivibilità Cittadina, con un messaggio ironico indirizzato al colpevole. Meno ironici e più diretti sono i commenti al post. “Tutti lo fanno, senza problemi” è il più eloquente, al quale segue un “Su via Mezzocannone, non è cosi, sono pochi e lo so perché ci vado spesso” ma anche un “Solo io ho visto in una mezz’ora 20 passaggi così“.

Quindi non si tratta di un caso isolato. Il problema c’è, è sotto gli occhi di tutti, ma forse chi dovrebbe controllare guarda da un’altra parte. Nel frattempo gli onesti si adeguano alle ZTL ed i furbetti fanno come gli pare.

