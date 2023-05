A New York gli autobus daranno le multe

Parcheggiare in modo sbagliato può essere fastidioso per chiunque, ma quando si ostacolano gli autobus o i tram, il problema diventa ancor più serio. In Italia, le multe sono decisamente salate per coloro che parcheggiano in modo da impedire il passaggio dei mezzi pubblici, e in alcuni casi, la violazione può persino comportare una sanzione per interruzione del servizio pubblico.

Tuttavia, spesso il problema è che ci vuole troppo tempo per identificare il conducente e far rispettare la legge. A New York, hanno deciso di affrontare il problema con una soluzione innovativa: le multe saranno fatte direttamente dagli autobus.

Pare proprio che verrà aumentato il numero di telecamere montate sugli autobus, in modo che possano emettere multe per una vasta gamma di infrazioni. Ciò significa che gli automobilisti che bloccano una fermata dell’autobus, una pista ciclabile o un attraversamento pedonale saranno multati direttamente dalle telecamere sugli autobus.

Are you a bus? ? Automated bus lane enforcement cameras are here on the Bx35 ? Fines begin on Friday, June 30. pic.twitter.com/4gfOYDeqlf — NYCT Bus (@NYCTBus) May 1, 2023

Questa soluzione potrebbe rappresentare un grande passo avanti nella lotta contro il parcheggio abusivo e migliorare la qualità della vita dei cittadini. La presenza di telecamere sui mezzi pubblici potrebbe contribuire a dissuadere gli automobilisti dal parcheggiare in modo errato, e in questo modo migliorare la circolazione degli autobus e ridurre gli incidenti.

Naturalmente, gli automobilisti multati potrebbero non gradire questa nuova iniziativa, ma è importante ricordare che l’interesse pubblico dovrebbe sempre prevalere sugli interessi personali. In fin dei conti, l’utilizzo dei mezzi pubblici dovrebbe essere agevolato per tutti i cittadini, e non ostacolato dall’egoismo di alcuni conducenti.

L’iniziativa di New York potrebbe rappresentare un esempio da seguire per altre città, e un modo per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Anche se non è immediatamente applicabile ovunque, da noi per le ovvie questioni legislative, potrebbe rappresentare un passo importante nella promozione di una cultura del rispetto delle regole della strada e rendere le nostre città più sicure e vivibili per tutti.