Nexar Beam GPS dash cam è la dash cam plug and play elegante e compatta che può essere facilmente nascosta dietro lo specchietto retrovisore. La dash cam registra video nitidi e chiari in Full HD a 1080p ed è dotata di un obiettivo super ampio con un campo visivo di 135 gradi.

Nexar Beam GPS dash cam: come funziona

La modalità di parcheggio offre una sicurezza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ed è in grado di rilevare anche il minimo impatto con un veicolo e di avviare immediatamente la registrazione, anche quando l’auto è parcheggiata. I filmati possono essere scaricati sul telefono dell’utente non appena questo si collega alla dash cam e possono essere visualizzati immediatamente, offrendo una vera tranquillità.

Grazie al sensore G integrato che supporta una sensibilità variabile, la dash cam è in grado di rilevare automaticamente qualsiasi urto o collisione improvvisa e di bloccare le riprese cruciali; il modulo GPS integrato può collegare anche la posizione del veicolo alle riprese. Questo può essere utilizzato come prova per le richieste di risarcimento o per scopi assicurativi e gli utenti possono accedere alle riprese richieste in modo facile e veloce.

Nexar ha sviluppato un proprio software proprietario e l’applicazione consente lo streaming in diretta di tutte le riprese video direttamente sul telefono e utilizza l’intelligenza artificiale per rilevare i momenti importanti e salvarli come clip facili da trovare. Gli incidenti possono essere segnalati e i file possono essere condivisi e visualizzati immediatamente con una compagnia assicurativa o con la polizia attraverso l’app. I filmati vengono salvati su cloud senza limiti e tutto è incredibilmente facile da usare e da navigare.

Nexar Beam GPS viene fornito con una scheda microSD da 32 GB già installata, ma gli utenti possono scegliere di passare a una capacità maggiore, fino a 256 GB. Ma la cosa migliore è che Nexar offre un backup cloud completamente illimitato senza abbonamento, in modo che gli automobilisti possano evitare i costi aggiuntivi e avere la stessa capacità di salvare qualsiasi video nel cloud.

Ideale in caso di furto o danneggiamento della dash cam, in quanto i filmati possono essere visualizzati e consultati ovunque. I filmati possono essere raccolti insieme a dati importanti in un rapporto e caricati immediatamente con un solo clic. Inoltre, il comando vocale Siri può essere utilizzato per inviare messaggi ad altri mentre si è in viaggio nell’app Nexar Groups, che mostrerà la posizione in caso di ritardo del conducente.

Nexar GPS WiFi Dual Dash Cam System con scheda SD inclusa , registrazione su strada e interna, archiviazione cloud illimitata e modalità parcheggio, è disponibile al prezzo di 189,39 su amazon.it.

Nexar Pro: le caratteristiche

Il Nexar Pro offre la massima protezione registrando sia la strada che l’abitacolo dell’auto. La telecamera per la visione della strada registra video nitidi a 135° in qualità Full HD a 1080p. La telecamera interna registra filmati nitidi in qualità HD 720p e include 10 lampadine a infrarossi che garantiscono una superba visione notturna. Il sistema è dotato di sensori avanzati e viene fornito con una memoria da 32 GB o 128 GB, che fornisce rispettivamente 4 o 16 ore di registrazione in loop.

La telecamera da cruscotto Nexar Pro funziona solo se associata all’applicazione Nexar. La dash cam trasmette senza soluzione di continuità le riprese in diretta al telefono ogni volta che si guida, in modo che le prove video siano sempre a portata di mano in caso di necessità. L’applicazione Nexar funziona in background, in modo da poter utilizzare altre applicazioni (come la navigazione) durante la guida. Nexar Pro è compatibile con gli iPhone e i principali telefoni Android.

La telecamera rileva le situazioni critiche sulla strada (come collisioni o frenate improvvise) e le salva come brevi clip sull’app Nexar. Queste clip vengono anche salvate automaticamente sul vostro account cloud Nexar, gratuito e illimitato. Con la semplice pressione di un pulsante, Nexar è in grado di creare rapporti dettagliati post-collisione che consentono di risparmiare tempo, denaro e stress inutile in caso di richieste di risarcimento assicurativo. Il rapporto di Nexar riassume le informazioni chiave dell’incidente, tra cui le riprese video, la velocità di guida, la forza dell’impatto e la posizione.

Nexar rileva anche il minimo impatto e inizia a registrare immediatamente, anche quando l’auto è parcheggiata. Riceverete una notifica e guarderete gli incidenti di parcheggio registrati non appena il vostro telefono sarà nelle vicinanze e collegato alla dash cam.

—–

