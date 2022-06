Il Nissan Navara-R da 1.000 cv è fighissimo

Se i pick up vi sembrano solo mezzi da lavoro, aspettate di vedere sulla strada il Nissan Navara-R, un vero e proprio mostro da 1.000 cv. L’idea di cambiare le carte in tavola è venuta al campione di drifting Steve “Baggsy” Biagioni, che ha “semplicemente” preso un Nissan Navara sul quale ha montato il motore della Nissan GT-R. Da qui il nome Nissan Navara-R perchè alla fine, come dicono i nostri amici di GT Spirit, si tratta di una GT-R vestita da Navara.

Costruito nell’arco di due anni da SB Motorsport nel Regno Unito, il Navara-R è tutto ciò che di meglio si possa trovare in un super pick up. L’unità di controllo Syvecs gestisce i 1.000 CV del motore Nissan GT-R VR41 rivisitato. Il VR41 è essenzialmente il VR38 di serie, ma con la cilindrata aumentata a 4,1 litri.

Il Nissan Navara-R AWD ha richiesto una trasmissione a doppia frizione più robusta rispetto all’originale, e la soluzione è arrivata addidirttura dalla Nuova Zelanza, grazie a Dodson Motorsport, azienda esperta in DCT.

Il pick up Navara-R ha un aspetto più robusto del solito, perché è dotato di un kit widebody personalizzato con sospensioni KW V4 Racing Coilover con HLS 4 Hydraulic Lift-System. I massicci cerchi da 20 pollici sono di BBS ed i freni di Alcon Brakes. Non vi viene voglia di andare in campagna a tutto gas? Ecco, non fatelo: in Italia sarebbe assolutamente illegale.

