Piacere di guida tipico degli EV.

Passo avanti nella strategia di elettrificazione della casa automobilistica con il debutto in Europa di Nissan Qashqai e-POWER, il rivoluzionario e moderno propulsore inventato e brevettato da Nissan, unico nel panorama automobilistico. e-POWER è stato adattato alle esigenze degli europei, attenti al piacere di guida, efficienza e possibilità di viaggiare senza limiti in tutti i contesti. Sarà possibile scegliere fra le versioni mild hybrid da 140 o 158 CV ed e-POWER.

Nissan Qashqai e-POWER: motore

e-POWER è costituito da un motore elettrico da 190 CV e 330 Nm di coppia che muove le ruote della vettura e da un motore termico che produce energia elettrica. In nessun caso la potenza termica viene trasmessa direttamente alle ruote. L’energia prodotta dal motore termico può essere trasmessa alla batteria, al motore elettrico o ad entrambi. I flussi di energia sono regolati sulla base di una serie di parametri, tra cui lo stato di carica della batteria, le condizioni di guida e la richiesta di forza motrice.

A bassa velocità, l’energia prodotta va in parte al motore elettrico e in parte alla batteria. Quando quest’ultima è completamente carica, il motore termico si spegne e la macchina procede in modalità 100% elettrica. In caso di forte accelerazione o viaggiando ad alta velocità, l’energia al motore elettrico arriva sia dal motore termico che dalla batteria.

In fase di rigenerazione il motore elettrico trasforma l’energia cinetica della vettura in energia elettrica che va a ricaricare la batteria.

Il sistema tende a massimizzare il tempo in cui il motore termico è spento, tanto che in contesti urbani il suo numero di accensioni è circa il 65% in meno rispetto a un sistema ibrido tradizionale.

e-POWER offre il piacere di guida tipico degli EV con accelerazione brillante e lineare, la stessa sensazione che si prova alla guida di una berlina dalle alte prestazioni, ma con maggiore fluidità e progressione nell’erogazione della potenza. Niente ricarica alla spina e per fare il pieno di energia basta riempire il serbatoio di benzina. e-POWER è la migliore soluzione elettrificata disponibile, alternativa al diesel e vero elemento di transizione verso la mobilità 100% elettrica. Inoltre, le basse emissioni acustiche e le ridotte vibrazioni garantiscono massima silenziosità e comfort a bordo.

Il motore termico, con rapporto di compressione variabile (sistema brevettato Nissan), non è collegato alle ruote della vettura, per cui può funzionare in un range ottimale di numero di giri, minimizzando consumi ed emissioni di CO2. Il cuore del sistema è proprio il sofisticato motore turbo benzina tre cilindri da 1,5 litri e 158 CV di derivazione Infiniti. In funzione della richiesta di forza motrice, un elaborato sistema di gestione regola automaticamente il rapporto di compressione in un range tra 14:1 (per privilegiare i bassi consumi) e 8:1 (per privilegiare le prestazioni). Ricordiamo inoltre che in cotesti urbani, caratterizzati da frequenti rigenerazioni, il motore termico è più spesso spento.

Nissan Qashqai e-POWER è equipaggiato con tecnologia e-Pedal Step per accelerare e frenare usando il solo pedale dell’acceleratore. In fase di rilascio, il sistema frena la vettura senza arrestarla completamente, per facilitare le manovre di parcheggio e alle basse velocità.

