Nissan Sakura è una keicar elettrica bellissima: peccato non arrivi in Europa.

Nissan Sakura elettrica è stata svelata ufficialmente in Giappone. La nuovissima keicar elettrica prende il nome dall’iconico fiore di ciliegio e sarà in vendita in Giappone la prossima estate, proposta ad un prezzo a partire da circa 1,78 milioni di yen, ovvero poco più di 13.000 euro.

Sakura è dotata di una tecnologia di controllo avanzata e di un motore che produce 47 kW ed eroga 195 Nm di coppia. La batteria da 20 kWh offre un’autonomia di 180 km, ideale per l’uso quotidiano e per i viaggi brevi. La batteria può anche essere utilizzata come fonte di energia mobile durante le emergenze e fornire un giorno di elettricità a un’abitazione.

La batteria è compatta e consente alla Nissan Sakura cinque porte di sfruttare al meglio lo spazio interno. È una mini auto elettrica pratica, con un baricentro basso che migliora la stabilità e offre un comfort di guida superiore anche su superfici stradali irregolari.

Non vediamo l’ora che questo modello e altri mini modelli, tra cui la MINI EV di Wuling Hongguang, la Black Cat di ORA-Great Wall e la Baojun E di SAIC Motors, siano disponibili anche in Europa. Sulle strade dei nostri centri storici, queste keicar potrebbero favorire la transizione verso le auto elettriche grazie al loro prezzo contenuto.

Nissan offrirà opzioni di acquisto online, come video chat e un sito web dedicato. In questo modo i clienti potranno scegliere tra i servizi tradizionali di persona e gli ordini online completi, comodamente da casa.

