In vendita la Nissan Skyline GT-R guidata da Paul Walker in Fast & Furious

L’iconica Nissan Skyline GT-R R34 guidata da Paul Walker nei film 2 Fast 2 Furious e Fast & Furious 4 è in vendita, anche se ancora non è stato specificato il prezzo perché l’asta comincerà alla fine del 2022.

La vettura, con appena 6000 km percorsi, ha ancora molto da dare ed è una vera e propria leggenda del cinema, e il modello è in generale un’icona della storia dell’auto grazie a una reputazione coltivata negli anni sia dai film sia dai videogiochi come Need For Speed e Gran Turismo.

Le caratteristiche della Nissan Skyline GT-R di Walker

Come afferma il venditore GT-A International, questa Nissan Skyline GT-R del 2000 è unica nel suo genere, perché esempio unico realizzato da Kaizo Industries apposta per il film.

Fu proprio l’attore Paul Walker, che vestiva i panni dell’agente, poi ex agente, poi di nuovo agente Brian O’Conner ad aver insistito nel guidare la vettura in almeno un capitolo, ed è proprio con la Skyline che trionfa sulle concorrenti in una gara notturna clandestina che si apre 2 Fast 2 Furious, da molti considerato uno dei migliori capitoli.

Dopo un’assenza nel terzo episodio, ambientato a Tokyo con altri personaggi, O’ Conner e la “Bayside Blue” tornano in Fast & Furious – Solo parti originali, il quarto capitolo.

Non sono pochi i dettagli esclusivi di questa vettura. Il motore è un 6 cilindri da 2,6 litri potenziato con un intercooler Turbonetics, e ci sono modifiche all’assetto e alla carrozzeria per migliorarne l’aerodinamica.

Le molle ribassanti Nismo la rendono più bassa e aggressiva, mentre i freni Rotora ne migliorano la potenza di frenata con la configurazione a sei pistoncini all’anteriore, e quattro al posteriore.

Pur essendo esteticamente molto simile all’originale, ci sono non poche modifiche. Il paraurti è infatti un Nismo Version II, i cerchi sono Volk Racing RE30 da 19 pollicci, e lo scarico Nismo NE-1 ne amplifica il sound.

Dentro, ci sono numerosi accessori che ne evidenziano le prestazioni come il volante Momo in Alcantara, roll cage personalizzato ed head-up display. Inoltre, sono stati rimossi i sedili posteriori per alleggerirla, e quelli anteriori sono dei racing OMP con cinture a cinque punti. Chi la compra dovrà essere fisicamente simile a Walker, visto che il sedile è stato fissato per le riprese e non si può modificare. Diversi anche i pedali, dei Nismo V-Spec NUR, mentre il sistema audio è un Sony con subwoofer nel bagagliaio.

Cambia il colore

Come si nota dalle foto, la Skyline non ha la meravigliosa estetica Silver and Blue del secondo film, ma è come si è detto tutta blu.

Fu Walker che decise di cambiarne l’estetica nel quarto film perché voleva un veicolo più sobrio, rifiutandosi di guidare un “bomber adesivo”.

