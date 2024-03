Una guida per orientarsi nel mondo del noleggio a lungo termine delle auto elettriche: una formula interessante per chi si sposta in ambito urbano e desidera guidare una vettura a zero emissioni con costi certi.

Il noleggio auto a lungo termine è ormai un’alternativa affermata al tradizionale acquisto della vettura. Lo è anche quando si parla di noleggio a lungo termine delle auto elettriche. Sappiamo infatti che le auto a zero emissioni hanno tuttora un prezzo di listino elevato rispetto a quelle a benzina e gasolio, un fattore che pesa ancora di più considerando le spese accessorie che un’automobilista deve sostenere: bollo, assicurazione, manutenzione, assistenza stradale.

Il noleggio, in tal senso, consente di includere questi servizi in un unico canone mensile, reso sempre più competitivo dal fatto che i valori dell’elettrico sul mercato dell’usato stanno crescendo. Quest’ultima variabile costituisce una garanzia che spinge le società di noleggio a puntare sui modelli a zero emissioni e, quindi, ad abbassare le rate mensili in vista di un’interessante futura rivendita. Le auto elettriche a noleggio, quindi, possono costituire una soluzione conveniente per chi si sposta in città, come abbiamo visto nel nostro approfondimento, anche se non per tutti. Vediamo perché.

Noleggio auto elettriche a lungo termine: come funziona

Come funziona il noleggio a lungo termine dell’auto

Il noleggio auto a lungo termine, come detto, è un contratto di servizi: mediante il pagamento di un canone mensile, coloro che optano per questa opzione possono usufruire dell’uso di un’automobile per un periodo che va in media da due a quattro anni senza diventarne proprietari. La società di noleggio, al tempo stesso, rimane l’intestataria del veicolo, assumendosi anche la responsabilità di fornire al cliente tutti i servizi accessori: dall’assicurazione alla manutenzione ordinaria e straordinaria, fino all’assistenza.

Per comprendere il funzionamento e stabilire la convenienza del noleggio a lungo termine per privati, è essenziale tenere conto di alcune variabili che vengono stabilite a priori: la durata del noleggio, il chilometraggio annuale, l’anticipo e l’Iva. Per i privati, le formule di noleggio auto senza anticipo e con Iva inclusa possono risultare particolarmente interessanti.

Noleggio a lungo termine auto elettriche con ricarica inclusa

Il noleggio a lungo termine delle auto elettriche si distingue per un aspetto: oltre ad includere nei contratto i classici servizi del noleggio, assicurazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, soccorso stradale e bollo, offre solitamente anche la ricarica dell’auto. Dove per ricarica si intende sia la Energy Card per rifornirsi presso le colonnine pubbliche, sia la wallbox per fare il pieno di energia a casa.

Un plus importante rispetto alle classiche formule di acquisto e finanziamento. Inoltre, spesso, nei contratti di noleggio viene incluso anche un carnet di ricariche pari a qualche centinaio di euro per invogliare il privato ad avvicinarsi al mondo dell’elettrico. Per quanto riguarda durata e km, invece, i contratti di noleggio a lungo termine delle auto elettriche tendono in media ad essere più brevi e flessibili rispetto a quelli delle auto tradizionali e includono un minor numero di km, solitamente tra i 10.000 e i 15.000 km all’anno.

Gli altri servizi del noleggio

Riassumiamo qui i principali altri servizi inclusi nel noleggio auto a lungo termine delle auto elettriche, oltre alla ricarica:

• l’assicurazione,

• la manutenzione ordinaria e straordinaria,

• la gestione delle multe e dei sinistri

l’auto sostitutiva

• l’assistenza stradale

• il bollo (dal 2020 l’obbligo è in capo a chi noleggia, ma gran parte dei noleggiatori continua ad offrire questo servizio)

Noleggio dell’auto elettrica: a chi conviene e a chi no

In conclusione il noleggio dell’auto elettrica conviene se si desidera avere costi certi fin dalla stipula del contratto, con tanti servizi inclusi, e se ci si sposta principalmente in ambito urbano. Conviene se ci si vuole avvicinare al mondo dell’elettrico e sperimentarlo senza avere sorprese nelle spese di ricarica che, spesso, possono essere maggiori rispetto a quanto preventivato all’inizio. Diverse offerte di noleggio della vettura elettrica, inoltre, offrono la possibilità di cambiare auto durante l’arco contrattuale, in caso si scopra che la mobilità elettrica non rappresenti la soluzione ideale per le proprie esigenze.

Al contrario il noleggio dell’auto elettrica non conviene se si percorrono più di 15.000 km all’anno, dato che possono subentrare le penalità in caso di sforamento del chilometraggio, e se si viaggia tanto in autostrada. In generale, infatti, l’auto elettrica richiede di dover pianificare gli spostamenti in anticipo e sulla rete autostradale italiana, ad oggi, la rete di ricarica pubblica non è ancora capillare. Due fattori certamente da considerare se si sceglie di passare all’auto a batteria.

