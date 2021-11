Noleggio a lungo termine per privati: quanto e a chi conviene, come funziona, tutti i servizi accessori che rendono comodo il NLT.

Nel momento in cui c’è la necessità di provvedere all’acquisto di una nuova vettura, sono tanti i fattori che vanno presi in considerazione, tra cui anche quello legato al budget. Tra le varie opzioni che si sono affermate nel corso degli ultimi tempi in commercio troviamo sicuramente anche il noleggio a lungo termine, che si sta affermando come un’alternativa a tutti gli effetti rispetto all’acquisto di un’auto nuova grazie anche a realtà importanti come Carplanner.

Il noleggio a lungo termine si propone come un’ottima e valida soluzione, caratterizzata da una crescita impressionante anche tra i privati e non solo tra i professionisti o le aziende. I dubbi legati all’aspetto economico di fare un investimento dedicato all’acquisto

Cos’è il noleggio a lungo termine

Stiamo facendo riferimento a un contratto che viene stipulato tra il privato e la società che si occupa del noleggio. L’intesa permetterà di raggiungere un importo per il noleggio di una vettura in modo particolare. Sono numerosi gli aspetti che possono incidere sulla formula del noleggio a lungo termine.

Giusto per fare un esempio, c’è la possibilità di impostare il contratto in relazione ai chilometri che sono stati percorsi nel periodo interessato, che di solito può avere una durata pari a due o quattro anni, oppure in relazione alla vettura che è oggetto del noleggio, ma si può anche trovare un’intesa in merito a un’eventuale sostituzione del mezzo al termine del periodo in cui si ha la necessità di sfruttare il nlt.

Originariamente, questa formula si era diffusa in misura impressionante tra le aziende e tutti coloro che hanno una partita IVA. Solo da qualche anno è diventata una formula apprezzata e disponibile anche per i privati, che permette di risparmiare in confronto all’acquisto diretto di un’auto. Proprio in virtù della crisi economica, anche legata alla pandemia da Coronavirus attualmente in atto, è importante mettere in evidenza come sempre più aziende che si occupano di noleggio a lungo termine hanno tolto la maxi-rata iniziale che faceva da anticipo, permettendo di accedere a tale soluzione anche senza avere una certa liquidità a disposizione.

Quali sono i servizi offerti insieme al noleggio a lungo termine

Come si può facilmente intuire, questo contratto comporta di dover pagare una rata mensile dell’importo specificata. Sono due i fattori che vanno maggiormente a incidere sulla rata che deve essere pagata una volta al mese, ovvero il modello di vettura e l’accordo chilometrico che è stato raggiunto.

Ci sono, chiaramente, anche delle formule di nlt che non prevedono la necessità di sborsare alcun anticipo, e sono pure a chilometri senza limiti. Ebbene, non si tratta degli unici servizi aggiuntivi, soprattutto quelli che hanno ad oggetto scadenze o attività che hanno carattere tipicamente pratico.

In alcuni casi tali servizi extra che sono compresi nella rata prevista dal contratto che si dovrà corrispondere mensilmente, come ad esempio nel caso della manutenzione, sia quella ordinaria che quella straordinaria. Tra gli altri servizi extra troviamo, senza ombra di dubbio, l’assistenza stradale, oppure la presenza di una vettura utile a sostituire la macchina noleggiata nel caso in cui si fossero verificati dei guasti.

Ciascun servizio extra che viene aggiunto andrà inevitabilmente a pesare sull’importo che caratterizzata la rata mensile. Una volta che, invece, scadrà il contratto, ecco che si dovrà prestare attenzione alla restituzione della vettura che, spesso, è correlata a una maxi-rata finale.

