La nuova Citroën C3 2024 è ora disponibile anche con 1.2 benzina da 100 CV e cambio manuale a 6 rapporti a partire da 14.990 €

La sua variante elettrica è una delle elettriche più economiche sul mercato, e ora la nuova Citroën C3 2024, quarta generazione della compatta francese, torna ad essere una delle auto a benzina più economiche sul mercato, con il suo prezzo che continua a partire da 14.990 €.

L’obiettivo di Stellantis è competere con il successo di Dacia Sandero, oltre a mantenersi stabile sul segmento B e quelle auto piccole che gli europei vogliono ma hanno sempre di meno.

Motori e allestimenti della nuova Citroën C3 2024

La nuova Citroën C3 2024 è disponibile con un motore 1.2 turbo benzina PureTech da 100 CV, abbinato con un cambio manuale a 6 rapporti.

Il motore è stato completamente riprogettato per essere prestante e affidabile, grazie all’aggiunta di una catena di distribuzione che promette più accessibilità e versatilità, e con l’obiettivo di emissioni pari a 126 g di CO2 al km.

La vettura è già ordinabile sul nuovo sito del marchio francese, negli allestimenti:

You , con equipaggiamento di serie che include proiettori LED, sospensioni Advanced Comfort, Active Safety Brake, Citroën Head Up Display, Smartphone Station per l’infotainment, retrovisori elettrici, illuminazione automatica, Rear Parking Assist, spoiler posteriore, regolatore/limitatore di velocità, clima manuale e sei airbag.

, con equipaggiamento di serie che include proiettori LED, sospensioni Advanced Comfort, Active Safety Brake, Citroën Head Up Display, Smartphone Station per l’infotainment, retrovisori elettrici, illuminazione automatica, Rear Parking Assist, spoiler posteriore, regolatore/limitatore di velocità, clima manuale e sei airbag. Max, che aggiunge vernice bicolore con tetto a contrasto, barre decorative sul tetto, piastre di protezione anteriori e posteriori, cerchi in lega da 17” con taglio a diamante, luci posteriori LED e cristalli posteriori oscurati. In più, all’interno, schermo touch da 10,25” con nuovo infotainment e navigazione 3D, sedili Advanced Comfort in TEP/tessuto grigio metropolitan, sedili posteriori 60/40, clima automatico, ricarica wireless, telecamera posteriore, retrovisore elettrocromatico, alzacristalli posteriori elettrici, retrovisori esterni ripiegabili elettricamente e riscaldati, tergicristalli automatici e fari intelligenti.

La C3 più confortevole

Come la versione elettrica, la nuova Citroën C3 2024 punta sul comfort, e a migliorare la già nota esperienza di guida fluida con un effetto di “bozzolo isolato dai disturbi del mondo esterno“.

Per la prima volta, la C3 gode di sospensioni Advanced Comfort, ovvero di sospensioni con smorzatori idraulici progressivi su tutte le sue versioni, e che vengono usate al posto dei finecorsa meccanici. Gli smorzatori idraulici si abbinano all’ammortizzatore e alla molla, uno per la compressione e l’altro per la decompressione.

Questa soluzione tecnologica consente agli ingegneri una più libera regolazione delle sospensioni, per dare una percezione su strada più fluida. Il vantaggio è ancor più evidente alle basse velocità, e quindi in città, per meglio neutralizzare le irregolarità del manto stradale.

A loro si uniscono i sedili Advanced Comfort, con grande ergonomia e comfort posturale. Il loro design è stato rivisto per essere più avvolgente e fornire un migliore supporto laterale, perché usano 10 mm di schiuma aggiuntiva per offrire una sensazione di morbidezza e comfort fin dal primo contatto, garantendo un buon sostegno indipendentemente dalla distanza percorsa.

Infine, la C-Zen Lounge Concept conosciuta sulla C3 elettrica e che ritorna anche qui. La parte anteriore dell’abitacolo è stata progettata per essere più semplice, accogliente ed ergonomica, per ridurre il carico mentale e offrire maggiore serenità. Due i livelli della plancia, con la parte superiore rivestita in tessuto (Sofa Design), la parte centrale invece vede l’assenza di quadro strumenti tradizionale e un nuovo Head-Up Display che riflette le info del veicolo su una superficie nera lucida.

Lunga 4,01 metri, la C3 cresce di 19 mm in lunghezza e 100 mm in altezza rispetto al passato ma offre più spazio. I sedili sono rialzati di 76 mm rispetto alla versione che sostituisce, per dare una posizione più alta e dominante, oltre a più spazio per la testa. Il bagagliaio parte invece da 310 litri.

Tecnologia

La nuova Citroën C3 2024 è anche più connessa, con due livelli di infotainment. Sulla versione You c’è una Smartphone Station di serie, con supporto integrato per lo smartphone che permette ai conducenti di agganciare il loro dispositivo e lanciare automaticamente un’app dedicata tramite NFC, per usare il device per funzioni di telefonia, radio, navigazione e musica. Sul volante c’è un pulsante Home, per tornare facilmente alla pagina iniziale.

Sulla Max, invece, c’è un display touch da 10,25”, con architettura widget ispirata agli smartphone e compatibilità wireless per CarPlay e Android Auto.

Per quanto riguarda la sicurezza, di serie troviamo:

Active Safety Brake che funziona da 5 a 135 km/h;

Active Lane Departure Warning;

Speed Sign Recognition;

Electric Parking Brake;

Hill Start Assist;

