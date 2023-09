Multe fino a 600 € per chi supera il limite di velocità con questo autovelox

L’aumento di autovelox nelle città non riguarda solo quelle italiane, ma è un trend tipico di tutta Europa. Madrid è una delle metropoli dove stanno aumentando più velocemente, e di recente è stato attivato quello che copre la distanza più lunga in città: 1,8 km in entrambe le direzioni, con limite a 50 km/h e multe molto salate che arrivano a 600 € per chi supera i 100 km/h.

Dove si trova il nuovo autovelox di Madrid

In realtà, più che vero e proprio autovelox, questo dispositivo è più simile ai nostri tutor autostradali. Sfrutta infatti dei radar di sezione che calcolano la velocità media in cui un veicolo ha circolato tra i due punti selezionati. In questo caso, si trova in via Sinesio Delgado, verso Castellana all’incrocio tra Avenida Miraflores e la rotonda Piedrafita de Cebrero, con un ulteriori punti di controllo in via Doroteo Benache e all’altezza di Ganapanes, verso la Ciudad Universitaria.

Come detto, le sanzioni sono salate: da 100 a 600 € per chi oltrepassa i 50 km/h e una detrazione tra 2 e 6 punti dalla patente di guida. Tuttavia, al momento le sanzioni non vengono processate: al momento, chi oltrepassa il limite riceve una notifica, ma non è tenuto a pagare nulla fino al 14 gennaio, data in cui è previsto l’inizio delle fasi di processo delle infrazioni riscontrate.

Attivo dalla mezzanotte del 15 settembre 2023, stando alle dichiarazioni del Consiglio comunale di Madrid, l’installazione del nuovo autovelox arriva in seguito a una richiesta dei residenti del quartiere, e dalla loro preoccupazione relativa alla velocità elevata di transito dei veicoli che ha portato a numerosi incidenti. Il costo di installazione dei sei punti di controllo necessari è stato di 95.000 €, di cui 80.000 € provenienti dai finanziamenti Next Generation EU dell’Unione Europea, lo stesso fondo che copre anche il PNRR italiano.

