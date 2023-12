Omoda 5 arriva in Italia: cosa c’è da sapere

Il debutto italiano del nuovo marchio OMODA è imminente, con il suo primo modello, OMODA 5, già disponibile nelle concessionarie del Paese. Originaria di Wuhu, e facente parte della galassia Chery, la casa automobilistica cinese ha già instaurato collaborazioni con alcuni tra i più importanti concessionari italiani, contando su una rete commerciale ben distribuita a livello nazionale.

Già centinaia di esemplari di OMODA 5 sono arrivate in Italia via mare e sono state distribuite ai concessionari del nostro Paese, tra cui Intergea, Gruppo Bossoni, Gino Motors, Carraro, Pasquarelli, De Bona e Brandini, pronti a lanciare le vendite.

OMODA 5: caratteristiche tecniche e sicurezza

OMODA 5 debutta in Italia con un modello a benzina, seguito a breve da una variante totalmente elettrica. Questo SUV di 4,4 metri di lunghezza si distingue per i suoi motori moderni ed efficienti e per un’ampia gamma di tecnologie avanzate.

Per quanto riguarda l’infotainment, offre un ampio pannello di 20”5 con due monitor ad alta definizione, compatibile con Android Auto e Apple Car Play, e dotato di un avanzato assistente vocale. Il sistema permette il controllo vocale di numerose funzioni, come il cambio di stazione radiofonica, la regolazione della temperatura e la navigazione satellitare.

Per una maggiore guida sicura, OMODA 5 è equipaggiata con sistemi come ABS, EBD, BAS, MCB e avanzati sistemi elettronici per il controllo di trazione e stabilità. Il pacchetto Advanced Driving Assist System include 16 sistemi di assistenza alla guida, come il Cruise Control Adattivo, il riconoscimento della segnaletica stradale, il sistema attivo di mantenimento di carreggiata, il monitoraggio dell’angolo cieco, e il controllo del livello di attenzione del conducente, tra gli altri.

Motore e prestazioni

OMODA 5 debutta sul mercato con una versione a benzina 1.6 TGDI. Questo modello, caratterizzato da un motore sovralimentato, è capace di sviluppare 145 kW di potenza e 290 Nm di coppia. Equipaggiata con un cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti e dotata di trazione integrale AWD, può raggiungere una velocità massima oltre i 190 km/h. In termini di efficienza, la OMODA 5 1.6 TGDI si distingue per un consumo medio molto contenuto, che la casa comunica essere pari a 7,6 litri per 100 km.

Il primo trimestre del 2024 vedrà l’introduzione dell’OMODA 5 EV, una versione completamente elettrica del SUV. Questo modello si distingue per un design frontale chiuso e privo di griglia, una scelta stilistica che enfatizza la sua natura ecologica a zero emissioni.

Con un motore elettrico che garantisce una trazione anteriore, l’OMODA 5 EV offre una potenza di 150 kW e una coppia massima di 340 Nm. In grado di toccare i 170 km/h di velocità massima, accelera da 0 a 100 km/h in soli 7,8 secondi. Infine, nella prima metà del 2024, sarà lanciata una versione full hybrid per completare la gamma di questo nuovo modello di auto cinese.

