Analizziamo l’offerta di leasing su Opel Corsa elettrica con gli incentivi, valida a partire da giugno 2024: dettagli, caratteristiche del modello, a chi conviene la promozione.

Opel Corsa elettrica è uno dei modelli interessati dai nuovi incentivi statali, in partenza il prossimo 3 giugno: la zero emissioni del Fulmine, infatti, grazie al bonus e alla rottamazione, è in offerta a partire da 59 euro al mese con la formula del leasing.

Ecco come funziona l’offerta, a chi si rivolge e a chi conviene la promozione sulla veterana tra le auto del marchio tedesco, che da anni è una delle vetture più popolari in Italia, disponibile anche in versione elettrica.

Opel Corsa elettrica: le caratteristiche tecniche

Il modello che qui consideriamo è la Opel Corsa Electric Yes, un’edizione speciale della celebre compatta tedesca pensata per catturare l’attenzione con il suo design sportivo GS. Si distingue per la verniciatura speciale Rekord Red e il tetto nero a contrasto.

La Corsa Electric in versione Yes offre prestazioni di tutto rispetto, grazie al suo motore elettrico da 136 Cv (100 kW) e alla coppia massima di 260 Nm. L’autonomia è di 357 km nel ciclo WLTP grazie alla batteria da 50 kWh.

A chi si rivolge l’offerta su Opel Corsa elettrica

I nuovi incentivi interessano tutta la gamma elettrica di Opel: su tutti i modelli a zero emissioni del Fulmine, tra cui anche la Mokka-e, è possibile ottenere un bonus statale fino a 13.750 euro se si ha un Isee sotto i 30.000 euro e si rottama un veicolo fino a Euro 2.

Dettagli offerta Opel Corsa elettrica con gli incentivi

Opel Corsa Electric Yes è offerta a 59 euro al mese con la formula di leasing Blitz!, che prevede durata di 3 anni, percorrenza di 30.000 km e valore futuro garantito, con TAN 0%. Il servizio è comprensivo di wall box e caricatore di bordo potenziato a 11 kW. Alla fine dei tre anni, l’automobilista può scegliere se tenere la vettura, restituirla o cambiarla con una nuova Opel.

L’equipaggiamento di Opel Corsa Electric Yes include:

cerchi in lega da 16”,

da 16”, sistema Multimedia digitale da 10” con Android Auto e Apple CarPlay wireless,

da 10” con e wireless, tetto nero sportivo a contrasto.

Conviene davvero?

L’offerta su Opel Corsa elettrica conviene se si rispettano i parametri previsti, ovvero se si ha Isee sotto i 30.000 euro e se si ha un’auto Euro 2 da rottamare. Conviene, inoltre, se stai cercando un’auto per la città e se vuoi avvicinarti all’elettrico con una promozione che, oltre al modello, prevede anche la ricarica.

Copyright Image: Sinergon LTD