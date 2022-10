Nuovo Opel Grandland GSe, il SUV da 300 cv plug-in hybrid

Opel Grandland GSe è la novità del marchio tedesco che lancia il modello sportivo di SUV a breve distanza dalla presentazione di Opel Astra GSe e Opel Astra Sports Tourer GSe. La nuova versione di Grandland è infatti un SUV ad alte prestazioni che unisce alte velocità, versatilità e stile con caratteristiche dinamiche e trazione integrale.

Motorizzazione plug-in hybrid da 300 CV

Il nuovo Opel Grandland GSe viene spinto da un motore turbo benzina 1.6 e due motori elettrici posizionati uno per ogni asse. La potenza combinata arriva fino a 221 kW/300 CV.

La motorizzazione plug-in hybrid rende questa Opel Grandland un veicolo a trazione integrale elettrica permanente che assicura un’aderenza ottimale e una partenza da fermo ai vertici del segmento. L’accelerazione da 0 a 100 km/h si attesta sui 6,1 secondi mentre la velocità massima arriva a 235 km/h, ed a 135 km/h in modalità puramente elettrica.

Come nel caso delle Opel Astra GSe, sono state riviste le tarature specifiche di sospensioni e sterzo. Oltre ai montanti McPherson all’anteriore e alla sospensione multi-link al posteriore, il SUV più sportivo di Opel monta ammortizzatori e molle più rigidi dotati della tecnologia KONI FSD (Frequency Selective Damping), che permette di avere diverse caratteristiche di ammortamento per maneggevolezza e comfort. Il risultato è un Opel Grandland GSe che risponde immediatamente e prevedibilmente a qualsiasi comando, conservando la tipica stabilità Opel in frenata, nelle curve e in autostrada.

Il design ‘bold and pure’ di Opel Grandland GSe

Il design ‘bold and pure’ con l’Opel Vizor, il nuovo volto del marchio, viene evidenziato dagli stilemi del marchio GSe. I cerchi in lega da 19″ sono ispirati alla Opel Manta GSe concept, così come il diffusore posteriore e l’emblema GSe sul portellone sono le caratteristiche distintive di questa Grandland.

All’interno i sedili anteriori sportivi con rivestimento di Alcantara e certificazione AGR permettono a pilota e passeggero di Grandland GSe di godersi una guida sportiva mentre le loro colonne vertebrali sfruttano tutto il comfort e il sostegno di questi sedili eccezionalmente ergonomici.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.