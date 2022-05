Le auto elettriche ad energia solare non esistono perchè l'efficienza delle celle solari è ancora bassa per consentire una vera e propria ricarica.

Sembrerebbe logico prendere l’energia dal sole e usarla per le automobili, e allora perché non esistono auto elettriche ad energia solare? La scienza e i numeri non tornano, purtroppo. Molti concept di auto ad energia solare presentano design poco pratici e, al fine di massimizzare la generazione di energia, sono fondamentalmente grandi pannelli solari su ruote.

Negli anni successivi alle prime sperimentazione, le case automobilistiche hanno fatto qualche progresso nell’aggiungere pannelli solari alle auto senza compromettere il design, come abbiamo visto su Hyundai Ioniq 5. Detto questo, i tetti solari su questi moderni veicoli completamente elettrici non alimentano un intero viaggio. Possono essere utili per dare una spinta in più alla batteria e nei prossimi anni la situazione potrebbe non evolversi più di tanto.

Nel giugno 2021, Engineering Explained ha pubblicato un video che rivela che nonostante i 173 trilioni di kilowatt di potenza che colpiscono la Terra ogni ora, le auto a energia solare sono ancora lontane dall’essere una realtà. Engineering Explained ha usato la Tesla Model 3 come esempio, mostrando che se il tetto del veicolo fosse dotato di celle solari, realisticamente produrrebbe solo circa 1,5 kilowatt di potenza. Questo permetterebbe al veicolo di guidare all’infinito a una velocità massima di appena 20 km/h. A quel ritmo, la batteria impiegherebbe 8,3 giorni (200 ore) per caricarsi completamente se parcheggiata in perfette condizioni di sole.

Il problema con l’energia solare è che gran parte di essa si perde lungo la strada. Per esempio, solo il 55% dell’energia del sole arriva sulla superficie terrestre. Il resto viene perso, riflesso o assorbito dall’atmosfera. Un’altra grande perdita di efficienza energetica si verifica durante il funzionamento della tecnologia delle celle solari. Oggi l’efficienza dei pannelli solari va al massimo dal 20% al 25%. Altri fattori come le ore notturne, la nuvolosità e l’inclinazione dell’equatore o del polo possono influenzare notevolmente la produzione di energia.

Di tutti questi fattori, solo la tecnologia delle celle solari può essere migliorata. Il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti spiega che l’efficienza di conversione è la percentuale di energia solare che colpisce un dispositivo e che viene convertita in elettricità utilizzabile.

Uno studio pubblicato in “Progress in Photovoltaics” rivela che miglioramenti significativi alla tecnologia sono stati fatti dal 1941, quando i pannelli solari avevano solo l’1% di efficienza energetica. Tuttavia, la scienza mostra che fino a quando non saranno raggiunti progressi significativi nella conversione dell’energia solare, le auto a energia solare non saranno altro che un sogno.

