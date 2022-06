Pininfarina 90 anni è il libro ufficiale con la storia di tutti i modelli

Pininfarina ha già celebrato i 90 anni dalla sua fondazione ma torniamo a parlare di questo traguardo importante per il libro ufficiale “Pininfarina 90 anni“.

Pininfarina 90 anni: oltre 600 modelli

Il libro è stato realizzato da Giorgio Nada Editore, che ha collaborato strettamente con l’azienda. con ben 528 pagine, il volume illustra tutta la sua storia mostrando i progetti, i suoi modelli, i design creati per i produttori, e tutto quello con cui ha dimostrato ogni volta di saper rinnovare il design automobilistico italiano e mondiale, non solo sapendosi adattare ai gusti e alle tendenze, ma spesso anche anticiparle.

Una spinta verso l’innovazione che si nota fin dalle prime pagine del libro, quelle che vedono gli esordi di Pinin Farina (così era scritto il nome dell’azienda) alle prese con i primi ostacoli legati all’aerodinamica, come per esempio la cabriolet Tipo Bocca del 1936, una delle cabrio più aerodinamiche di quel periodo. Da qui si passa agli anni Quaranta, decennio in cui l’azienda firma il design della Cisitalia 202 berlinetta, la prima auto mai esposta in un museo e considerata ancora oggi un’icona del car design mondiale.

Tuttavia, il successo definitivo arriva negli anni Cinquanta, quando lo studio assume un’impostazione più industriale e, soprattutto, quando arrivano nuove e importanti collaborazioni con Ferrari e Peugeot. Gli anni Cinquanta sono gli anni di Alfa Romeo Giulietta Spider, di Lancia Aurelia B24 S (rispettivamente ’54 e ’55), e della leggendaria Ferrari 250 GT. Una carrellata di icone che prosegue negli anni Sessanta (Alfa Romeo 1600 Spider, la prima “Duetto”; o il concept Dino berlinetta speciale), e negli anni Settanta.

Impossibile poi non citare gli anni Ottanta, che invece vedono l’uscita sul mercato della Ferrari Testarossa, ancora oggi la Ferrari con più valore di tutte e in grado di far sognare ancora per le sue soluzioni stilistiche e tecniche veramente d’avanguardia. Continua anche la collaborazione con Peugeot, che vede la nascita della Peugeot 205 Cabriolet.

Fino, ovviamente, ad arrivare agli anni Novanta, con la Ferrari 360 Modena o la Fiat Coupé, e agli ultimi 20 anni, dove si è vista una Pininfarina molto attenta anche ai suoi modelli, e all’innovazione: su tutti, la Pininfarina H2 Speed del 2016, un capolavoro di aerodinamica e design con propulsione a idrogeno, non a caso esposta a Milano AutoClassica.

Questi sono solo alcuni dei 632 modelli illustrati nel libro, a ognuno dei quali è stata dedicata una scheda con brevi testi di inquadramento e diverse immagini, anche a seconda dell’importanza che il modello ha avuto per l’azienda e nella storia.

Pininfarina 90 anni/90 years – Giorgio Nada Editore

Copertina rigida : 500 pagine

Editore : Nada (7 ottobre 2020)

Lingua: : Inglese

ISBN-10 : 8879118099

ISBN-13 : 978-8879118095

Disponibile su Amazon con Spedizione Prime

