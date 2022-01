Scopri gli accessori per trasportare le biciclette in automobile.

Vi proponiamo alcuni tra i migliori portabici da auto per trasportare in sicurezza la vostra bicicletta, mountain bike o e-bike. Tuttavia il portabici auto è tra gli auto accessori più ricercati dai riders che praticano cross country, enduro, all mountain o downhill con la propria MTB.

I migliori Portabici auto

Scopriamo insieme quali sono i migliori portabici del mercato. Fondamentalmente esistono due tipologie di portabici da auto: posteriore, che si aggancia sul lunotto o sul gancio traino, oppure da tetto. Ultimamente vanno per la maggiore quelli i portabici posteriori che sono infatti molto più pratici e si posso montare e smontare in poche mosse. Nei portabici da tetto sono infatti necessarie le barre portapacchi che oltre a richiedere più tempo per il montaggio creano fastidiose turbolenze durante il viaggio.

Portabici auto posteriore Thule EasyFold XT

Il Thule EasyFold XT è un portabici che richiede il gancio traino ed è disponibile con piattaforma per ospitare due o tre biciclette. Inoltre, è completamente ripiegabile, per essere montato, trasportato e riposto agevolmente. L’elevata portata consente il trasporto di bici elettriche e pesanti mountain bike. Il carico delle bici è semplice e veloce grazie ai bracci di fissaggio rimovibili in dotazione e con serratura.

Sono inoltre fornite le cinghie ferma-ruota regolabili dotate di fibbie a cricchetto per un bloccaggio più facile delle ruote. L’accesso al bagagliaio è facile grazie alla funzione basculante a pedale.

Il portabici Thule EasyFold XT è disponibile su Amazon con spedizione Prime.

In alternativa è possibile acquistare su Amazon con spedizione Prime un modello simile per due o tre bici.

Portabici auto Thule Xpress 2

Si tratta del portabici Thule più economico da gancio traino. Ripiegabile è comunque sicuro e stabile. Si installa senza necessità di utensili. Tuttavia, le bici sono assicurate al portabici grazie alle cinghie in morbida gomma.

Per le biciclette con telai fuori standard (ad esempio biciclette da donna, BMX o downhill), va utilizzato il Thule Bike Frame Adapter 982.

Il portabici Thule Xpress 2 è disponibile su Amazon con spedizione Prime.

Portabici Posteriore Blueshyhall

Portabici posteriore da auto adatto per la maggior parte delle auto berline, minivan e SUV. Il suo design a scomparsa consente l’accesso posteriore al veicolo e si abbassa completamente per una conservazione compatta e comoda. Tuttavia il Portabici Posteriore Blueshyhall trasporta fino a 2 biciclette con un sistema di trasporto bici semplice e robusto.

Il telaio inferiore imbottito mantiene le biciclette consente di non rovinare la carrozzeria.

Il portabici Blueshyhall è disponibile su Amazon con spedizione Prime.

Portabici Posteriore Menabo Stand UP 3

Menabo Stand UP 3 è un portabici posteriore, adatto a 3 bici con portata max di 45 kg. Il telaio è realizzato in acciaio con corsie per le ruote delle biciclette in alluminio. E’ inoltre dotato di sistema di fissaggio delle bici con cinghie regolabili.

Optional è infine disponibile il sistema antifurto. La portata massima è di tre biciclette di diverse tipologie. Gli utensili per il montaggio sono compresi nella confezione.

Il portabici Menabo Stand UP 3 è disponibile su Amazon con spedizione Prime.

Portabici Posteriore Steelbike 3

STEELBIKE 3 è un portabici posteriore in grado di trasportare fino a 3 biciclette. Il telaio è realizzato in acciaio con binari per le ruote delle bici in alluminio. E’ inoltre dotato di sistema di fissaggio delle bici con cinghie regolabili. La portata massima è di tre biciclette di diverse tipologie.

Il portabici Menabo Stand UP 3 è disponibile su Amazon con spedizione Prime.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.