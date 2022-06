“Quasi ferraristi: Storie di piloti a un passo dal mito” ci racconta un aspetto poco conosciuto della F1 e della scuderia di Maranello. Se infatti scorrendo nella lista dei piloti troviamo nomi che sono entrati di diritto nella storia della Formula 1, cosa dire di quelli che sono arrivati davvero ad un soffio dal pilotare una rossa in un gran premio?

Per un pilota di Formula 1, correre per la Ferrari è infatti il massimo. Pochi ci sono riusciti, perché il mito del cavallino rampante è ineguagliabile. Moltissimi altri, invece, hanno sperato, tentato ogni strada, forzato ogni porta pur di diventare ferraristi, ma alla fine non ce l’hanno fatta. Questo libro è dedicato a loro, agli sconfitti di quella vera e propria corsa nella corsa che si è svolta nei decenni per assicurarsi il sedile di una Rossa di F1.

Quasi ferraristi: Storie di piloti a un passo dal mito di Adriano Cisario.

Ecco le storie di dieci piloti (Senna, Patrese, Hunt, Cheever, Moss, Kubica, Nannini, Fittipaldi, Peterson e Martini), alcuni giovani talenti, altri già stelle di assoluta grandezza, che sono arrivati a un passo dal coronare il loro sogno, con tanto di firma su un contratto o su un’opzione vincolante, ma hanno dovuto arrendersi davanti alla sopravvenienza di candidature più forti o di inspiegabili giochi politici, di incauti temporeggiamenti o di impazienze fatali. Altri nove (De Angelis, Giacomelli, Hulkenberg, Perez, Jarier, Montermini, Rossi, Giovanardi e Tino Brambilla) hanno invece alzato bandiera bianca dopo una più o meno lunga trafila.

Ripercorrendo fatti di cronaca, interviste, appunti e memorie personali di trentacinque anni di passione e attività giornalistica, Adriano Cisario ci restituisce una narrazione completa, spesso curiosa e talvolta al limite dell’incredibile, di questo coinvolgente “quasi come” a tinte rosse.

Dettagli prodotto

Editore : Ultra (28 gennaio 2021)

Lingua : Italiano

Copertina flessibile : 159 pagine

ISBN-10 : 889278031X

ISBN-13 : 978-8892780316

Peso articolo : 277 g

Dimensioni : 15 x 1.02 x 21 cm

