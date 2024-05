Renault Duster è un SUV venduto con due marchi diversi, Dacia e Renault: la storia dietro questa duplice identità e in quali Paesi viene venduto con ciascun marchio.

Non è proprio una foto spia, ma quasi. Avete mai visto una Renault Duster? Ebbene, il mondo dell’automobilismo è costellato di curiosità e strategie di branding che spesso sfuggono ai più. Un esempio particolarmente interessante è quello della Duster, il popolare SUV che la maggior parte degli europei associa al marchio Dacia. Tuttavia, meno noto è il fatto che in certi mercati questo modello viene venduto con il badge Renault. Andiamo quindi a scoprire la storia dietro questa duplice identità e a quali Paesi si riferisce.

Lanciata originariamente nel 2010 da Dacia, il sottomarchio della Renault specializzato in veicoli economici, la Duster ha conquistato rapidamente una vasta clientela grazie al suo equilibrio tra funzionalità, stile e un prezzo accessibile. Nonostante la sua associazione con un’immagine più economica sotto l’egida di Dacia, Renault ha scelto di commercializzare il SUV con il proprio nome in diverse aree geografiche.

Il motivo dietro questa scelta risiede principalmente nella percezione del marchio. In mercati come India, Russia, Medio Oriente e alcuni paesi dell’America Latina, Renault gode ovviamente di una reputazione di maggiore prestigio rispetto a Dacia, marchio praticamente sconosciuto. In queste regioni, i consumatori sono spesso disposti a spendere di più per un veicolo che è percepito come parte di un marchio tradizionalmente più ‘premium’.

In Messico, ad esempio, la Duster è stata lanciata come Renault nel 2012 e ha ottenuto un buon successo, diventando uno dei SUV più interessanti nel Paese. Similmente, in Russia e in Brasile, dove la percezione dei marchi europei è generalmente alta, la Duster venduta come Renault ha permesso al gruppo francese di capitalizzare su questo segmento di mercato.

La strategia di rebranding della Duster riflette una pratica comune nell’industria automobilistica, dove le decisioni di branding sono attentamente calibrate per allinearsi con le aspettative e le preferenze locali. Questa mossa ha permesso alla Renault non solo di rafforzare la sua presenza in mercati chiave fuori dall’Europa, ma anche di diversificare il proprio portafoglio offrendo un prodotto che combina accessibilità e una certa immagine di status.

Si tratta è un esempio a livello globale di come il marketing e la comprensione delle dinamiche locali siano cruciali nel settore automobilistico globale. Attraverso queste scelte strategiche, Renault ha saputo consolidare il proprio brand in contesti diversi e confermando l’importanza di un approccio flessibile e adattato alle realtà locali.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Iscriviti al nostro canale Whatsapp e rimani sempre aggiornato!

Copyright Image: Sinergon LTD