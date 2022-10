Mobilize Duo è il quadriciclo elettrico per la città in abbonamento

Mobilize Duo è il nuovo quadriciclo elettrico due posti con autonomia di 140 k, adatto a muoversi in libertà nei centri urbani, al quale si aggiunge la versione cargo, denominata Bento. Duò sarà disponibile anche i privati con una formula di noleggio anche a lungo termine.

Duo ha una connettività nativa che consente di caricare in tempo reale alcuni dati del veicolo in un server sicuro online per esempio, lo stato di ricarica della batteria o la posizione del veicolo. La soluzione di Mobilize, marchio di Renault dedicato alla mobilità elettrica, è open-ended e può essere aggiornata da remoto (FOTA).

Due versioni: senza patente e con patente B

Possiamo considerare il Duo l’erede di Renault Twizzy, che forse è arrivato troppo presto sul mercato e non è mai stato capito fino in fondo.

Ma ecco Mobilize Duo alimentato da un motore elettrico montato posteriormente a trazione posteriore. E’ disponibile in due versioni. Una raggiunge i 45 km/h e si può guidare senza patente dai 14 anni, l’altra arriva fino a 80 km/h e per la quale è necessaria la patente B. In comune le due versioni hanno la ripresa grazie alla coppia immediatamente disponibile. La silenziosità e l’assenza di vibrazioni, tipiche dei veicoli elettrici, offrono un apprezzabilissimo comfort di guida.

Il design di Mobilize Duo che ispira simpatia

Mobilize Duo ha uno stile che prende ispirazione dal mondo dei videogiochi, ammiccando agli anni 1980 e 1990. La plancia rimanda ai ‘Ghetto Blaster’, i sistemi hi-fi portatili emblematici della cultura hip hop. L’eco-design e la ricerca della sobrietà sono stati al centro dello sviluppo di Duo: obiettivo di oltre il 50% di materiali riciclati in fase di produzione e 95% di riciclabilità del veicolo a fine vita.

La struttura ultracompatta di Duo (2,43 m di lunghezza, 1,30 m di larghezza e 1,46 cm di altezza) gli permette di spostarsi facilmente negli ambienti urbani più congestionati.

Mobilize Duo è dotato di due grandi porte laterali in vetro che si aprono a gabbiano verticalmente, permettendo di uscire sempre dal lato giusto della strada oppure facilmente tra due veicoli parcheggiati. Questa architettura è più sicura anche per i pedoni e i ciclisti, in quanto, l’apertura delle porte non rischia di invadere la strada o il marciapiede.

Un abitacolo pratico e confortevole

Duo propone 2 posti in tandem, un airbag nel volante, plancia con display con la strumentazione al centro, il comando della trasmissione a sinistra e, a destra del volante, un altoparlante e un supporto per lo smartphone.

Il sedile del conducente è scorrevole su 20 cm, in modo da facilitare l’accesso al sedile posteriore. Sono previsti due grandi vani portaoggetti su entrambi i lati del sedile anteriore per il trasporto di due trolley da cabina. Il sedile posteriore di Duo offre abbastanza spazio per ospitare comodamente un passeggero alto 1,80 m.

Mobilize Duo è in abbonamento

Ai clienti privati di Duo, Mobilize proporrà abbonamenti flessibili a partire da 3 mesi di noleggio. Le mensilità potranno essere modulate a seconda della durata del noleggio. Un percorso digitale permetterà ai clienti di ordinare Duo online, con pochi click, su un sito dedicato.

Per i clienti professionali di Duo, saranno previsti contratti di noleggio a lungo termine (LLD) tramite Mobilize Financial Services. Le offerte proposte alle aziende saranno organizzate in “pacchetti” in modo da offrire tutti i servizi attesi a livello di garanzia del costruttore, manutenzione, assicurazione e soluzioni di ricarica. Grazie al suo design ottimizzato (progettazione robusta, numero di componenti ridotto, niente vernice, ecc.), Duo consentirà di ridurre significativamente i costi operativi delle flotte rispetto alle city car elettriche a 4 posti.

Bento il micro-veicolo commerciale

Versione commerciale di Duo, Bento ne riprende i codici estetici, rivolgendosi a una clientela professionale che necessita un veicolo compatto, 100% elettrico, per i cosiddetti servizi dell’ultimo miglio. Bento ha un bagagliaio chiuso al posteriore, al posto del sedile per il passeggero. Nell’allestimento ottimale, consente di ottenere un volume utile di circa 700 litri.