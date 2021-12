Svelati i prezzi della gamma di nuova Megane E-Tech Electric.

Con il suo arrivo nel mondo dei veicoli elettrici, Renault Megane E-Tech Electric rappresenta una piattaforma hardware con software all’avanguardia e avanzata connettività per offrire esperienze inedite. Dagli spostamenti quotidiani ai lunghi viaggi (weekend e vacanze), la gamma di Renault Megane E-Tech Electric è stata concepita per fornire una risposta adatta a tutte le esigenze e personalizzata in termini di performance, dotazioni e prezzi.

Renault Megane E-Tech Electric: la gamma e i prezzi

Megane E-Tech Electric è proposta a partire da 37.100 € per la versione Equilibre con batteria da 40 kWh. motore elettrico da 130 cv e ricarica di serie in AC (corrente alternata) fino a 22 kW e DC (corrente continua) fino a 85 kW .

I prezzi sono a partire da 41.700 € per le versioni con batteria da 60 kWh, motore elettrico da 220 cv, e ricarica di serie in AC fino a 22 kW e DC fino a 130 kW. Cuore di gamma la versione Techno, a un prezzo da 44.700 €, disponibile con finanziamento Valore Futuro Renault a partire da 289 € al mese.

Renault Megane E-Tech Electric: caratteristiche e servizi

Per facilitare i lunghi viaggi, ad esempio, i clienti di Nuova Megane E-Tech Electric potranno avvalersi di Mobilize Charge Pass. Questa soluzione permette di accedere a oltre 260.000 punti di ricarica pubblici in 25 Paesi, localizzandoli ed effettuando il pagamento della ricarica con facilità.

L’esperienza a bordo di Megane E-Tech Electric si vive anche grazie alla sua connettività. L’update del Firmware over the air (FOTA), gratuito per i primi cinque anni, consente al sistema openR link di restare sempre aggiornato.

Megane E-Tech Electric beneficia di una garanzia di 2 anni per il veicolo (con assistenza 24/24, 7/7) e di 8 anni (o 160.000 km) per la batteria, inclusi i servizi di assistenza in caso di panne d’energia.

