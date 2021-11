Su Renault Mégane E-TECH Electric arriva il nuovo infotaiment IVI di LG basato su Google Android Automotive e Android 10.

Sulla nuova Renault Mégane E-TECH Electric debutta il sistema di In-Vehicle Infotainment (IVI) di nuova generazione di LG, disponibile dal 2022.

Il software del sistema infotainment IVI è stato sviluppato da LG in collaborazione con Renault ed è basato su Google Android Automotive. È il primo software sviluppato da LG utilizzando lo Scaled Agile Framework (SAFe), che adotta metodologie agili per sviluppare e fornire prodotti e servizi di alta qualità, più velocemente.

L’In-Vehicle Infotainment opera indipendentemente dall’hardware della Renault Megane per fornire una serie di funzionalità che ne migliorano la praticità, come la possibilità di aggiornare il sistema operativo in modalità OTA (over-the-air) e controllare a distanza lo stato di carica del veicolo.

Da notare che si tratta del primo sistema basato su Android 10 a ricevere la certificazione di Google Automotive Services (GAS). La piattaforma offre servizi di infotainment intelligenti e un facile accesso a varie app di Google, tra cui Google Assistant, Google Maps e Google Play tramite il Center Information Display (CID). Con la sua Human Machine Interface (HMI) e un’esperienza utente immediata, il sistema sfrutta le crescenti capacità di LG come fornitore di soluzioni per veicoli al fine di soddisfare le diverse esigenze degli automobilisti e rendere più piacevole il viaggio in auto.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.