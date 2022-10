La Rolls-Royce Silver Shadow di Freddie Mercury all’asta da RM Sotheby’s per beneficenza

Andrà all’asta la Rolls-Royce Silver Shadow di Freddie Mercury all’evento londinese di RM Sotheby’s previsto per la prima settimana di novembre. Senza prezzo di riserva, tutti i proventi della vendita saranno devoluti al Superhumans Center, un’organizzazione benefica creata per fornire aiuti all’Ucraina.

Nel parco auto di Freddie Mercury c’erano vetture come la Daimler DS420, la Lincoln Town Car, la Mercedes-Benz 420 SEL e una Rolls-Royce Silver Shadow del 1974 che ora è stata messa all’asta.

La Silver Shadow ora in vendita è probabilmente l’auto più iconica di Mercury. La berlina è verniciata in Silver Chalice e monta un V8 da 6,8 litri sotto il cofano. Era una vera meraviglia tecnologica per l’epoca e disponeva di un telefono in auto e di un’auto radio a cassette Sharp.

I fan della band ricorderanno come Mercury abbia professato la sua passione per questa Silver Shadow in I’m In Love With My Car, brano contenuto nell’album A Night at the Opera della band pubblicato nel 1975.

Ecco perchè Freddy Mercury non la guidò mai

Ebbene si, Freddy Mercury non si mise mai al volante della sua Rolls-Royce, dato che non possedeva la patente di guida. Proprio per questo motivo veniva guidata quasi esclusivamente dai suoi assistenti.

La maggior parte dei documenti in archivio relativi alla proprietà dell’auto è a nome di Mary Austin, l’ex compagna di Mercury. Dopo la morte di Mercury nel 1991, la sorella Kashmira Cooke ne entrò in possesso e la guidò in Tanzania.

Dopo essere stata utilizzata dalla Cooke per molti anni, nel 2013 è stata nuovamente venduta all’asta all’attore ucraino Andriy Danylko, che l’ha acquistata per soli 84.564 dollari. È molto meno di quanto si pagherebbe oggi per una Rolls-Royce Phanton.

Da allora l’auto è stata guidata pochissimo e, una volta acquistata, anche per questo motivo dovrà essere sottoposta a un’ispezione meccanica completa.

Qualcuno si ricorderà che la Silver Shadow è stato protagonista anche in telefilm famosi: qui tutta la storia di tutte le auto di Hazzard.

