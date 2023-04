Cos’è un SDV, software-defined vehicle?

Quando si parla di SDV o SWDV ovvero “software-defined vehicle” si intende un veicolo le cui funzionalità sono principalmente abilitate attraverso il software. Questo è il risultato della trasformazione in corso dell’automobile da un prodotto basato principalmente sull’hardware arrivando ad un dispositivo elettronico su ruote incentrato sul software.

Dal motore a scoppio al software

I veicoli premium di oggi possono già avere fino a 150 milioni di righe di codice software, distribuite su un massimo di 100 unità di controllo elettronico (ECU) e una crescente gamma di sensori, telecamere, radar e dispositivi di rilevamento della luce e della distanza (lidar). L’elettrificazione, l’automazione e la connettività, stanno ridefinendo le aspettative dei clienti e spingono i produttori a rivolgersi sempre di più al software per affrontarle.

In passato, i produttori di veicoli si differenziavano con caratteristiche meccaniche del motore come la potenza e la coppia. Oggi, i consumatori cercano sempre più funzionalità definite dal software, come le funzionalità di assistenza alla guida, le innovazioni dell’infotainment e le soluzioni intelligenti di connettività. Con la crescita delle funzionalità di assistenza alla guida verso la guida più automatizzata e la guida autonoma completa, cresce anche la necessità di più software. Inoltre, poiché i consumatori si aspettano contenuti più ricchi nei loro sistemi di infotainment, aumenta anche la quantità di contenuti digitali che il veicolo deve gestire. E poiché i veicoli diventano parte dell’internet delle cose (IoT), trasmettendo grandi quantità di dati da e verso il cloud, sarà necessario il software per elaborare, gestire e distribuire tutti questi dati.

Alcuni vantaggi degli SDV

Oltre a sbloccare nuove funzionalità di sicurezza, comfort e convenienza, il veicolo definito dal software ha altri vantaggi rispetto al suo predecessore definito dall’hardware. Oggi, gli aggiornamenti software per l’infotainment del veicolo, i sistemi di telematica o diagnostica richiedono una visita al concessionario. Con un veicolo definito dal software, i clienti potranno ricevere aggiornamenti over-the-air (OTA) che coprono patch di sicurezza, miglioramenti dell’infotainment e il monitoraggio e la messa a punto delle funzionalità principali del veicolo, come il powertrain e la dinamica.

Il software-defined vehicle SDV presenta anche un’ulteriore opportunità, ovvero la possibilità di una maggiore integrazione nella vita digitale dei clienti. Per il futuro i guidatori si aspettano sempre più funzionalità di connettività, automazione e personalizzazione implementate con il software, magari con connettività con i servizi offerti dalle smart cities.

Funzionalità temporanee e cloud

Come accennato in precedenza, mentre in passato l’esperienza del cliente di un’automobile era principalmente definita dalla meccanica, quindi dall’insieme di motore, trasmissione, sospensioni e telaio, il software sta ora assumendo un ruolo sempre più importante.

Il “software-defined vehicle” SVD è sostanzialmente proprio la tendenza del software a modellare in modo massiccio l’esperienza del cliente e in alcuni casi anche la specifica dell’hardware. Questa evoluzione non influisce solo sulla fase di sviluppo e di operatività del veicolo, ma rende anche possibili nuovi modelli di business e tipi di collaborazione.

In futuro, nuove funzionalità potranno essere attivate individualmente in base alle esigenze del guidatore. Non parliamo solo dei casi di funzioni già presenti e vendute come “optional”, come nei casi recenti degli abbonamenti di BMW e della potenza aggiuntiva sulle Mercedes, quanto piuttosto di servizi software temporanei. Un po’ come sul pc o sullo smartphone quando si installano app per un determinato scopo, e le si dinstallano quando non servono più.

Non solo, perché l’automobile è già in grado oggi di comunicare con l’ambiente circostante, raccogliere dati in tempo reale e inviarli al cloud. Utilizzando questi dati, le funzionalità e i servizi possono essere continuamente migliorati e ricaricati nel veicolo utilizzando aggiornamenti over-the-air.

Il valore dell’auto SDV mantenuto costante nel tempo

Tendenze come la mobilità elettrica, la guida automatizzata e i servizi di mobilità sono resi possibili in particolare dal software. Come per uno smartphone, i guidatori si aspettano che nuove funzionalità siano continuamente disponibili per i loro veicoli.

Questa sfida presenta anche opportunità: con aggiornamenti regolari, il valore dell’auto intesa come SDV non solo può essere mantenuto, ma anche aumentato per tutto il ciclo di vita.

