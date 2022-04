1 di 2: Sportive anni 90

Come spesso si dice: tutto fumo e niente arrosto. Oppure, per citare un altro detto: non giudicare un libro dalla copertina. Infatti, molte delle sportive anni 90 più famose e amate di sempre erano aggressive e cattivissime solamente in apparenza, perché una volta acceso il motore… erano inaspettatamente lente!

Auto che hanno segnato un’intera generazione di ragazzini, anche per la loro presenza nei videogiochi più blasonati, come Need For Speed, nei quali ci divertivamo tutti a renderle ancora più tamarre grazie a personalizzazioni estetiche esagerate, e a cambi di motore al limite della realtà!