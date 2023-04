Come trovare e usare le stazioni di ricarica per auto elettriche

Le auto elettriche sono sempre più diffuse in Italia ed Europa, grazie ai vantaggi che offrono in termini di prestazioni e sostenibilità, dall’altra per il decrescere dei prezzi: ecco i modelli più convenienti. Tuttavia, per poterle usare al meglio, è necessario conoscere come trovare e usare le stazioni di ricarica che permettono di alimentare le batterie dei veicoli.

Cosa sono le stazioni di ricarica?

Le stazioni di ricarica per auto elettriche sono dei punti dove è possibile collegare il proprio veicolo a una fonte di energia elettrica, tramite un cavo o una presa apposita. Esistono diversi tipi di stazioni di ricarica, a seconda della potenza erogata, del tempo necessario per la ricarica e del costo del servizio.

Le stazioni di ricarica si possono dividere in due categorie principali: quelle pubbliche e quelle private. Le stazioni pubbliche sono quelle accessibili a tutti gli utenti, che si trovano in luoghi come parcheggi, strade, aree di servizio, centri commerciali (dove sono gratuite). Le stazioni private sono quelle riservate a determinati soggetti, come i proprietari di abitazioni aventi un’auto elettrica o plug-in hybrid, i dipendenti e clienti di un’azienda, i clienti di un albergo o di un ristorante.

Inoltre, si dividono in:

Colonnine in corrente alternata, lente o “Quick” tra i 3 e i 22 kW;

Colonnine in corrente continua, veloci e con potenza fino a oltre 300 kW.

Come trovare le stazioni di ricarica

Per trovare le stazioni di ricarica pubbliche più vicine a te o alla tua destinazione, puoi usare diversi strumenti online, come i navigatori integrati delle auto, le app di colonnine o più di recente anche Waze e Google Maps. Alcuni esempi:

Enel X Way: è il servizio di Enel X che offre oltre 20.000 punti di ricarica in tutta Italia, con diverse potenze e modalità di pagamento. Puoi consultare la mappa sul sito web o sull’app Enel X Way e, se in base all’offerta attivata, prenotare la tua ricarica in anticipo.

Chargemap: questo aggregatore di colonnine fa anche da chiave unica per lo sblocco, visto che al momento poche stazioni supportano il POS. Inoltre, può programmare i viaggi tenendo conto del modello usato e indicando il numero di soste da fare.

Nextcharge: è una piattaforma che aggrega le informazioni su oltre 300.000 stazioni di ricarica in tutto il mondo, tra cui quelle in Italia. Puoi visualizzare la mappa sul sito web o sull’app Nextcharge e filtrare i risultati per potenza, prezzo, tipo di connettore, ecc.

PlugShare: è una community online che raccoglie le recensioni e le segnalazioni degli utenti sulle stazioni di ricarica esistenti. Puoi consultare la mappa sul sito web o sull’app PlugShare e condividere la tua esperienza con gli altri utenti.

Come usare le stazioni di ricarica

Verifica la compatibilità tra il tuo veicolo e la stazione di ricarica, controllando il tipo di connettore e la potenza erogata. Segui le istruzioni presenti sulla stazione di ricarica o sull’app associata per avviare la sessione di ricarica.

In generale, però, si può dire che per attivare la quasi totalità delle sessioni devi:

Registrarti presso un operatore, non necessariamente quello che gestisce l’infrastruttura. Molti, come Enel X Way o i servizi proprietari dei costruttori, possono attivare tutte le colonnine;

Attivare la colonnina tramite app o card RFID;

Collegare il cavo dalla stazione di ricarica alla presa del tuo veicolo e attendere che la batteria si carichi. Il tempo varia a seconda della potenza della stazione e della capacità della batteria.

Infine, Scollega il cavo dalla stazione di ricarica e dal tuo veicolo e termina la sessione di ricarica.

La sessione termina automaticamente quando l’auto è completamente carica: ricorda che ai tempo massimo un’ora alle colonnine lente, e 30 minuti a quelle veloci per spostare l’auto dalla stazione di ricarica, e dopo questo tempo scattano le penali.

