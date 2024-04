Il codice della strada prevede sanzioni a chi utilizza il cellulare alla guida. Suggeriamo alcuni consigli per evitare distrazioni alla guida.

Tra le novità che riguardano il codice della strada dobbiamo fare molta attenzione all’utilizzo dello smartphone mentre siamo alla guida poiché potrebbe arrivare sanzioni molto pesanti.

E’ noto infatti che le principali cause di incidenti stradali in Italia riguardano proprio le distrazioni alla guida. Un fenomeno sempre più diffuso che solo nei primi sei mesi del 2023, secondo il rapporto annuale di Istat e Aci, ha fatto registrare una media di 437 incidenti stradali ogni giorno.

Cifra alquanto preoccupante per la Commissione dei Trasporti che, con l’obiettivo di aumentare ulteriormente la sicurezza stradale, ha recentemente proposto una nuova misura da introdurre nel Codice della Strada. Per chi utilizza lo smartphone al volante sarà previsto infatti il ritiro della patente per una settimana se il conducente risulta in possesso di punti inferiori a 20, ma superiori a 10. Al di sotto di questa soglia la sospensione sarà invece di 15 giorni.

Vi suggeriamo tuttavia alcuni preziosi consigli per aiutarvi a mantenere l’attenzione alla guida ed evitare l’uso del telefono cellulare durante la guida:

Programmare il viaggio prima di partire: prima di mettersi alla guida, pianificare sempre l’itinerario, impostare il navigatore. Consigliamo l’utilizzo di Google Waze. Utilizzare CarPlay o Android Auto: assicurarsi di aver collegato il proprio cellulare all’automobile e usare e app disponibili sullo smartphone direttamente dallo schermo dell’auto. Attivare la modalità “Non disturbare”: utilizzare la modalità “Do Not Disturb” o altre funzioni simili sullo smartphone per ridurre al minimo le notifiche durante la guida, evitando così distrazioni inutili. Tenere il telefono fuori dalla propria portata: posizione il telefono in una tasca anteriore o posteriore, nella borsa o nel vano portaoggetti del veicolo, può aiutare a non poterlo raggiungere facilmente mentre si è alla guida. Utilizzare dispositivi hands-free: utilizzare dispositivi hands-free come auricolari Bluetooth o il vivavoce del veicolo per rispondere alle eventuali chiamate, mantenendo così le mani libere e concentrarsi sulla guida.

