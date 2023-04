6.000 ore di lavoro per il suono perfetto della nuova Abarth 500e

Abarth ha presentato la nuova Abarth 500e completamente elettrica, dotata dell’esclusiva funzione Sound Generator, che la rende unica nel segmento delle Hot Hatch elettriche. Il Sound System dell’auto è stato sviluppato da un team di Sound Designer dedicato in collaborazione con Sound Design Studio e integrato presso il dipartimento italiano NVH (Noise Vibration and Harshness) di Stellantis. Il progetto ha richiesto circa due anni di lavoro continuo, 6.000 ore di analisi e creazione del suono, con la partecipazione di varie persone coinvolte nel progetto.

Per creare il suono perfetto, sono state registrate tutte le diverse fasi dell’esperienza di guida con il motore a benzina Abarth, tra cui accelerazione, decelerazione, frenata e curve veloci, seguite da specifiche calibrazioni sonore. Le registrazioni sono state analizzate attraverso strumenti tecnici per estrarre tutte le frequenze distintive di Abarth, che ne costituiscono il DNA, al fine di creare un nuovo suono in una matrice virtuale.

La matrice è stata testata in studio e sull’auto statica attraverso diverse iterazioni e configurazioni per ottenere il miglior risultato immersivo per il conducente. Il Sound Generator System si adatta alla velocità di guida della vettura, elaborando il suono attraverso l’altoparlante posteriore esterno. Le SIGNATURE variano in base alla velocità, mantenendo la timbrica tipica delle Abarth con motore a scoppio, dalla minima potenza alla massima velocità.

La nuova Abarth 500e è in grado di offrire tutte le caratteristiche di un’auto di lusso in soli 3,6 metri, grazie al Sound Generator, che evoca il sound della storica auto a benzina e fornisce la potenza acustica di un motore ICE sportivo che raggiunge i limiti consentiti dai regolamenti di omologazione. Il “rombo” Abarth del Sound Generator può essere attivato e disattivato dal guidatore quando l’auto è ferma attraverso le impostazioni del quadro strumenti.

La nuova Abarth 500e rappresenta un connubio tra tecnologia e tradizione, che riesce a coniugare l’elettrificazione con l’emozione di guida tipica di un’auto sportiva. Il Sound Generator rappresenta un importante passo avanti nella creazione di auto elettriche, che spesso mancano dell’elemento sonoro che caratterizza le auto con motori a scoppio. Abarth ha dimostrato ancora una volta di essere un marchio all’avanguardia e di saper rispondere alle esigenze dei propri clienti, offrendo un’esperienza di guida unica nel suo genere.

—–

