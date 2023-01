Ebbene si, le previsioni ci dicono che i SUV scompariranno per colpa delle auto elettriche, anche se siamo certi che qualcuno dirà “per merito” dei veicoli elettrici. La questione è stata affrontata da Vincent Cobée, CEO di Citroen, che sostiene senza mezzi termini come il mondo dei SUV sia ormai finito nonostante rappresentino il 50% di tutte le immatricolazioni di auto nuove in Europa. Possibile?

In una intervista con Auto Express, Cobée non gira in tondo alla questione, e dice ciò che tutti pensano: tanti SUV non sono nient’altro che berline un po’ più alte. E va avanti, parlando dei problemi posti dalle auto elettriche. Se l’aerodinamica è sbagliata, la penalizzazione in termini di autonomia è enorme. Si possono perdere 50 chilometri tra una buona e una cattiva aerodinamica, e tra un SUV e una berlina si parla facilmente dai 60 agli 80 km.

Il problema del peso dei SUV elettrici

Non ci sono solo questioni di aerodinamica. La soluzione adottata ad oggi è sotto gli occhi di tutti: per muovere i grandi SUV servono batterie più grandi. Ma batterie più grandi significa automaticamente aumentare il perso dell’auto.

In Francia si temono già ora soluzioni di tassazione calcolate in base al peso delle vetture. In pratica, se il segmento A è morto per causa delle normative, il segmento D SUV sarà ucciso dall’aerodinamicità e dal peso. Ed ecco la grande verità: rispetto agli anni ’70 il peso delle auto è triplicato, usando tre volte più risorse per fornire lo stesso servizio, tutto questo solo per essere “verdi”.

La soluzione? Batterie più piccole

Per Citroen la soluzione sono batterie più piccole, con capacità di 50 kWh, limitando il peso dell’auto. La concept Oli è un esempio dello sforzo di immaginare un veicolo dal peso ridotto e dalla complessità ridotta, utilizzando materiali riciclati e riciclabili, con consumi di elettricità ridotti.

Si tratta di soluzioni sensate, perchè comunque lo si veda il problema vero delle auto elettriche odierne è l’autonomia, che influenza notevolmente il prezzo per il costo delle batterie per aumentarla. E, mentre le case occidentali non vogliono sentir parlare di battery swapping, rimbalza nell’aria una domanda: se la fine dei SUV è da imputare alle auto elettriche, siamo sicuri di non passare dalla padella alla brace?

