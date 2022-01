Sanremo 2022, l’auto ufficiale è la Suzuki S-Cross Hybrid

Il 72° Festival della Canzone Italiana sceglie Suzuki come Auto Ufficiale

Sanremo 2022 auto ufficiale – Il Festival della canzone italiana conferma la Suzuki S-Cross Hybrid quale Auto Ufficiale della sua 72a edizione. Il Festival di Sanremo inizierà ufficialmente martedì 1 febbraio e terminerà sabato 5 febbraio e si svolgerà come da tradizione nella suggestiva cornice del Teatro Ariston.

Sanremo 2022 auto ufficiale

La kermesse sanremese, sarà uno degli eventi più seguiti della stagione televisiva. Tuttavia sarà la cornice ideale per la nuova S-Cross Hybrid, capostipite della gamma 100% ibrida Suzuki, che debutterà al grande pubblico proprio durante il Festival.

Suzuki rinsalda quindi il suo legame con la grande musica italiana e internazionale. Il design della nuova S-Cross Hybrid nasce infatti in Italia, nel Centro stile Suzuki di Torino, uno dei 4 centri stile Suzuki nel mondo, unico in Europa. Scoprite QUI tutte le caratteristiche della nuova Suzuki S-Cross Hybrid.

Suzuki S-Cross Hybrid 2022: prezzi

Il listino ufficiale di S-Cross Hybrid parte da 28.890 € per la versione Top+ 2WD MT e sale a 33.690 € per la versione Starview 4WD AT:

Suzuki S-Cross 1.4 Hybrid 2WD Top+: 28.890,00 €

S-Cross 1.4 Hybrid A/T 2WD Starview: 31.190,00 €

Suzuki S-Cross 1.4 Hybrid 4WD All Grip Top+: 31.390,00 €

S-Cross 1.4 Hybrid 4WD AG A/T Starview: 33.690,00 €

