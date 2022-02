Nasce Sport Forever, il nuovo brand di occhiali sportivi.

Sport Forever occhiali da sole 2022, la linea di occhiali sportivi del brand Forever, fondato nel 1998 da Sabrina Rege Turo di Key Optical Europe, presenta la nuova collezione di occhiali per le attività sportive outdoor con 5 modelli da sole unisex.

Con forme e materiali studiati per garantire il massimo comfort durante le attività sportive outdoor, le montature da sole firmate Sport Forever sono comode e versatili con lenti polarizzate e anti – riverbero per favorire una migliore visione in caso di riflessi provenienti da superfici come acqua, sabbia e neve.

Il design avvolgente assicura una vestibilità ottimale e confortevole minimizzando i rischi di appannamento e ottimizzando il campo visivo per massima protezione dal sole, dal vento e dai raggi UV.

Grazie alla leggerezza delle montature e alla morbida gomma presente alla fine delle aste, gli occhiali da sole sportivi Sport Forever sono adatti ad essere utilizzati per molte ore garantendo il massimo comfort.

I modelli vanno dai più avvolgenti con contrasti di colore sulle aste come il blu e il giallo e il nero e l’arancione alle forme più classiche squadrate sempre con colori a contrasto sulle aste e sono ideali per chi pratica ciclismo, pesca, mountain bike, running, golf e sport invernali e acquatici.

