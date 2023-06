The Grand Tour EuroCrash: Jeremy, Richard e James partono per l’Europa centrale per un viaggio che nessuno ha mai pensato di fare, con auto che nessuno si sognerebbe mai di usare.

Jeremy, Richard e James hanno un problema. Ogni paese che vogliono visitare è o una zona critica o sono stati banditi all’ingresso. Quindi si dirigono verso l’Europa centrale. Un epico viaggio di 1400 miglia, a bordo di un’assurda auto giapponese gangster in stile Al Capone, di un pick-up che si crede una cabriolet e di un microcar americana di 75 anni, che li porterà da Gdańsk in Polonia, attraverso la Slovacchia, l’Ungheria, fino alla loro destinazione finale: lo splendido Lago di Bled in Slovenia.

In Polonia, seminano il caos durante una spettacolare gara automobilistica con vetture di Formula 1 di fabbricazione sovietica, prima di recarsi nel campo di prigionia dove è avvenuta la Grande Fuga. A Cracovia reclutano un famoso campione del mondo di Formula 1 per il loro team, prima di recarsi in Slovacchia per provare un’iperauto straordinaria dell’Europa orientale, una Škoda classica da corsa e l’auto volante più avanzata al mondo.

Con James tanto malconcio quanto l’auto che guida, il trio, insieme al loro nuovo recluta, si dirige in Ungheria, dove, per i loro guai, finiscono in un loop temporale e devono affrontare gli arcieri più letali del mondo.

Il team si lancia poi verso il traguardo, affrontando ancora più pericoli in uno spettacolare finale alla Fast and Furious in una base aerea militare.

Perché l’auto di James si muove da sola come per magia? Perché l’auto di Richard continua a dirgli che è terribile a letto? Perché l’auto di Jeremy continua a sparare lampadari? Ecco alcune chicche del viaggio on the road che nessuno ha mai pensato di fare…

Questo epico viaggio li porta da Danzica in Polonia, attraverso Slovacchia, Ungheria e Slovenia. Questo speciale arriva dopo la loro ultima uscita, A Scandi Flick, e sarà disponibile prima della loro prossima avventura, le cui riprese sono recentemente terminate in Mauritania.

