Il Tokio Motor Show diventa il Japan All-Industry Show nel 2023 sottolineando la capacità dell'industria giapponese nel ridurre le emissioni di CO2.

Il Tokio Motor Show, un tempo il salone automobilistico più importante in Asia, cambia tutto per diventare il Japan All-Industry Show e dà appuntamento al 2023. Il tempo dei motor show sembra essere terminato e un po’ tutti cercano soluzioni diverse per attirare il pubblico.

A Milano si terrà il MIMO all’aperto, con esposizione delle auto all’aperto senza dover comprare il biglietto, ed anche Detroit ha deciso di abbandonare il freddo Gennaio per trasferire tutto a Settembre.

L’idea è quella di riunire diversi settori industriali in un momento in cui è necessaria la collaborazione per raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio. E non sembra neanche tanto campata per aria, considerando quanto l’auto si è avvicinata alla tecnologia e quante aziende di tecnologia sono presenti in Giappone.

“Verde e digitale”, sarò quindi il tema portante dell’edizione 2023, sottolineando quindi la capacità dell’industria giapponese nel ridurre le emissioni di anidride carbonica.

Basterà questa mossa per salvare un salone in crisi? Probabilmente si, perché il tech attira i giovani, e se gli organizzatori sapranno creare il giusto mix, sarà impossibile non voler essere essere presenti al Japan All-Industry Show 2023.

