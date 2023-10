Il nuovo Toyota Hilux GR Sport II eleva ulteriormente l’appeal del pick-up Toyota, che si è guadagnato una reputazione senza rivali per durabilità e affidabilità sin dal suo debutto nel 1968. Hilux GR SPORT II Double Cab offre un’esaltante combinazione di maneggevolezza e stabilità, unite alla migliore capacità di traino (3500 kg) e carico utile (1000 kg) della categoria con un’evoluzione di design di grande impatto.

La seconda edizione dell’allestimento GR Sport presenta una carreggiata più larga, che è stata incrementata di 140 mm all’anteriore e di 155 mm al posteriore rispetto al Toyota Hilux standard. La migliore maneggevolezza garantisce una guida sicura con oscillazioni ridotte, mentre le sospensioni e i freni sono stati appositamente messi a punto e migliorati. Il piacere di guida e il feeling sportivo vengono restituiti senza compromessi sul comfort di guida, rendendo Hilux un compagno perfetto per il divertimento quotidiano.

Il potente e collaudato motore da 2,8 litri, introdotto su Hilux nel 2020, offre prontezza e reattività, indipendentemente dalle esigenze. Con una potenza di 204 CV / 150 kW e una coppia di 500 Nm, è abbinato a un cambio automatico a sei rapporti.

Toyota Hilux GR Sport II: design

Di grande presenza su strada, l’allestimento GR Sport II eleva Hilux a un nuovo livello di stile. Un aspetto dinamico e imponente da tutte le angolazioni, accentuato dalle molle elicoidali rosse e dalle sospensioni monotubo colorate, in nero all’anteriore e rosso al posteriore, insieme ai parafanghi neri.

Questo look unico è enfatizzato dai nuovi cerchi in lega neri da 17 pollici, che offrono un aspetto senza compromessi anche grazie alle pinze dei freni rosse. I nuovi cerchi contribuiscono anche alle prestazioni, l’ampia superficie del cerchio riduce la resistenza aerodinamica, mentre le razze sottili ed ottimizzate riducono il peso della ruota.

A distinguere Hilux GR Sport II è anche la varietà di dettagli di design, come la griglia anteriore nera G-mesh con il classico logo Toyota, le pedane laterali, gli specchietti retrovisori e le maniglie delle portiere neri. L’under-run anteriore color argento, il paraurti posteriore nero e i distintivi loghi GR Sport completano un look senza eguali.

Toyota Hilux GR Sport II: interni

La forte impronta sportiva di Toyota Hilux GR Sport II si riflette all’interno dell’abitacolo, dove viene sottolineato il dna da vero pick-up con heritage sportivo. L’ambiente crea un’atmosfera elegante ed è accompagnato da dettagli estetici in rosso, come le cinture di sicurezza a contrasto.

Al volante troviamo le palette per il cambio marcia, mentre i pedali sportivi in alluminio impreziosiscono l’ambiente di guida. I sedili sportivi in pelle scamosciata nera e pelle, con cuciture argentate, innalzano l’aspetto degli interni offrendo un comfort eccezionale e una migliore aderenza, riducendo al minimo lo scivolamento quando gli occupanti subiscono forze laterali più elevate.

A completare l’aspetto premium dell’abitacolo ci sono nuove modanature in rilievo per porte e cruscotto, insieme ai loghi GR dedicati per display multi-informazioni e strumentazione. Hilux GR Sport è dotato del più recente sistema multimediale Toyota Smart Connect dotato di un display touchscreen da 8 pollici.

Sul lato guidatore del display viene visualizzato un menu a icone, sempre presente. Gli utenti possono anche collegare il proprio smartphone o tablet al sistema, sia via cavo che in modalità wireless se si utilizza Apple CarPlay o con un collegamento via cavo per Android Auto.

Il pacchetto multimediale include l’accesso alla navigazione cloud-based, che utilizza informazioni sul traffico in continuo aggiornamento per una pianificazione accurata ed efficiente del percorso.

Il sistema potrà essere implementato con future modifiche o aggiornamenti del software senza soluzione di continuità via etere, tramite il modulo di comunicazione dati dell’auto. Ciò significa che non è necessario portare l’auto in officina per un aggiornamento di sistema. Allo stesso modo, il sistema può essere utilizzato per aggiornare il software nel Toyota T-Mate/Toyota Safety Sense.

—–

Le immagini presenti in questo articolo sono concesse in licenza a H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED