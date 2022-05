Toyota presenta la nuova GR Supra con cambio manuale.

Arriva la nuova Toyota GR Supra con cambio manuale intelligente a sei marce, progettata per deliziare tutti coloro che amano il controllo e i vantaggi offerti da precisi cambi di marcia. La sua aggiunta alla gamma significa che Toyota offrirà tutti e tre i suoi modelli GR con cambio manuale di serie (GR Yaris) o come optional (GR Supra, GR86).

Fedele alla qualità ingegneristica della GR Supra, lo sviluppo di questa variante non ha contemplato l’utilizzo di componenti già pronti. Sono stati progettati infatti una nuova trasmissione insieme a una nuova frizione specificamente per adattarsi alle caratteristiche di potenza e coppia del motore da 3,0 litri. Allo stesso tempo, i sistemi di controllo della frenata e le sospensioni della GR Supra sono stati ricalibrati per prestazioni ancora migliori, modifiche che vengono estese a tutta la gamma.

La rinnovata gamma di GR Supra presenta anche una nuova versione speciale denominata Lightweight con motore da 3,0 litri. Oltre al peso più leggero del cambio manuale, questa nuova variante beneficia di ulteriori modifiche alle specifiche per ridurre il peso a vuoto dell’auto di quasi 40 kg, aumentando l’agilità della stessa.

Nuova Toyota GR Supra: nuovo cambio manuale a sei marce

Il cambio manuale installato nella GR Supra è stato progettato e messo a punto appositamente per l’uso con il motore sei cilindri in linea della coupé Toyota. Il team di ingegneri è stato in grado di modificare l’alloggiamento della trasmissione, l’albero di trasmissione e il gruppo ingranaggi esistenti e rimuovere elementi non necessari, come il materiale insonorizzante, il che ha ulteriormente ridotto il peso.

Il cuore della trasmissione è rappresentato da una frizione di nuova concezione con un diametro maggiore e una molla a diaframma rinforzato. Con un’area di attrito più ampia e una molla più rigida, questo nuovo componente ha prestazioni appropriate all’elevata coppia della GR Supra.

La trasmissione iMT utilizza un sistema di controllo elettronico intelligente sviluppato per massimizzare le prestazioni sportive. In salita di marcia, i parametri vengono tarati per ottimizzare la coppia del motore al momento dell’innesto e rilascio della frizione; in scalata, il software è stato messo a punto per prestazioni costanti. L’iMT è attivo di default, ma può essere disattivato in modalità Sport su input del guidatore.

Per evitare ritardi in accelerazione soprattutto nelle marce basse, il rapporto di trasmissione finale è stato ridotto, da 3,15 (nella GR Supra automatica) a 3,46. Il risultato è una risposta sportiva e una rapportatura appropriata al carattere sportivo della vettura.

Tutte le versioni di GR Supra beneficiano di sospensioni ritarate, introdotte per accoppiarsi al meglio al nuovo cambio manuale. I miglioramenti includono gomma vulcanizzata più rigida nelle boccole della barra antirollio anteriore e posteriore e ammortizzatori con nuova taratura. Anche i componenti meccanici del servosterzo elettrico e i parametri di funzionamento del sistema sono stati ricalibrati.

Nuova Toyota GR Supra: Hairpin+

L’ambizione di rendere la GR Supra divertente da guidare negli scenari più impegnativi ha contribuito a ispirare l’introduzione della nuova funzione Hairpin+. La funzione è stata progettata per consentire più libertà e gratificazione in particolare quando si affrontano curve strette su una pendenza in salita (oltre il 5%) con fondo stradale ad alto attrito, come quelle che si trovano sui percorsi di montagna europei.

Uno slittamento più “libero” delle ruote può rendere tali percorsi più piacevoli da guidare; quindi, Toyota ha ottimizzato il controllo della coppia del motore per consentire una maggiore differenza nel grado di slittamento delle ruote posteriori di sinistra e destra.

Un veicolo molto agile con pneumatici ad alto attrito può essere sensibile a un improvviso sovrasterzo “a scatto”, qualcosa che è difficile da controllare con il solo controllo della stabilità (VSC) dell’auto. Per contrastare questo comportamento è stato sviluppato l’anti-roll programme sia per la versione manuale che per quella automatica della GR Supra. Il sistema interviene prima del controllo di stabilità per sovvertire qualsiasi improvvisa perdita di aderenza. Inoltre, la modalità Track è stata ottimizzata per facilitare il drifting. Il veicolo rimane reattivo, ma il rischio di slittamento è minore grazie al controllo specifico di potenza e trazione.

Nuova Toyota GR Supra Lightweight

Toyota ha colto l’occasione del risparmio di peso ottenuto con il nuovo cambio manuale per aggiungere un nuovo modello ancor più leggero alla gamma GR Supra. GR Supra Lightweight da 3,0 litri beneficia di ulteriori accorgimenti incentrati sul risparmio di peso per ottenere una riduzione totale di 38,3 kg, rispetto al peso a vuoto dell’attuale modello automatico da 3,0 litri.

L’introduzione del nuovo cambio manuale e dei nuovi cerchi in lega da 19 pollici consentono di risparmiare 21,8 kg; la Lightweight taglia altri 16,5 kg sostituendo l’impianto audio ed eliminando i rivestimenti in pelle dei sedili, la regolazione elettrica e il supporto lombare.

La nuova gamma GR Supra beneficia anche di nuove colorazioni con l’aggiunta del Moareki Grey e Dawn Blue. È stato inoltre introdotto un Moonstone White Matte, esclusivamente per il nuovo modello 3,0 litri manuale posizionato al vertice della gamma. Nell’abitacolo la precedente pelle rossa è stata sostituita con un nuovo rivestimento marrone chiaro. E’ possibile aggiungere al carattere sportivo della propria vettura con cambio manuale un nuovo Alcantara Pack per pomello e cuffia del cambio.

