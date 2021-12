La concept car condivide lo stesso powertrain della Corolla Sport sperimentale, alimentata a idrogeno, attualmente in gara nella serie Super Taikyu in Giappone.

Toyota GR Yaris a idrogeno è la concept car con la tecnologia sperimentale del motore a combustione alimentato a idrogeno. L’idrogeno, i serbatoi e il processo di rifornimento del veicolo sperimentale sono gli stessi che si trovano nella Mirai, il veicolo elettrico a celle a combustibile di punta della Toyota.

Toyota GR Yaris a idrogeno: caratteristiche

Tuttavia, mentre la Mirai impiega la reazione chimica nelle celle a combustibile per generare energia, la GR Yaris sperimentale ha un motore a combustione interna con idrogeno come combustibile.

Mentre la tecnologia del motore a combustione di idrogeno è ancora nelle prime fasi di sviluppo concettuale e di sperimentazione, iniziata nel 2017 e non ancora pronta per la commercializzazione, il prototipo di Toyota Corolla alimentata a idrogeno sta già

fornendo prestazioni interessanti nelle competizioni in Giappone, con emissioni allo scarico quasi nulle.

La GR Yaris e la Corolla alimentate a idrogeno montano entrambe un motore turbo G16E-GTS da 1,6 litri a 3 cilindri in linea, lo stesso che viene equipaggiato sulla GR Yaris, ma con alimentazione del carburante modificata e sistema di iniezione adattato all’impiego dell’idrogeno.

L’idrogeno brucia a una velocità maggiore rispetto alla benzina, con conseguente buona reattività e prestazioni ambientali eccellenti. Oltre ad essere estremamente pulita, la combustione dell’idrogeno ha il potenziale aggiuntivo di trasmettere un’esperienza di guida divertente, con feeling acustico e sensoriale propri dei motori a combustione interna.

